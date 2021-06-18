Inscrições prorrogadas para os cursos presenciais do Qualificar ES

Uma das opções de curso é para design de sobrancelha. Crédito: Freepik

As inscrições para as vagas em cursos presenciais do Qualificar ES foram prorrogadas até domingo, dia 20 de junho. A oferta é de 2.303 oportunidades, sendo 424 destinadas apenas para mulheres.

As qualificações fazem parte da 2ª oferta presencial (Editais nº 003/2021 e nº 004/2021) do programa realizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). Os interessados podem garantir a participação no site www.qualificar.es.gov.br

Para os cursos de ampla concorrência, são 1.879 vagas, distribuídas por 34 opções de cursos destinados aos moradores de 15 municípios. Há ainda 10 opções de qualificação para as mulheres. Neste caso, são 424 oportunidades em dez municípios.

Os candidatos precisam ter no mínimo 16 anos no ato da inscrição, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado. É bom lembrar que a oferta voltada às mulheres só aceita concorrentes do sexo feminino. Para os cursos da área da saúde, é necessário ter mais de 18 anos.

Também estão abertas as inscrições para 26 mil novas vagas em cursos de qualificação on-line. As inscrições podem ser feitas até 22 de junho, no site

CONFIRA AS VAGAS DE ACORDO COM O MUNICÍPIO ONDE SERÁ O CURSO

ARACRUZ

Local do curso: EEEFM Professor Aparício Alvarenga: Endereço Avenida Aurélio Alvarenga, 102, Guaraná.



Vagas:

Administração de pequenos negócios (15)

Local do curso: EEEFM Dylio Penedo: Rua Antônio Costa, s/nº, Jacupemba.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (12)

Empreendedorismo: criando seu negócio (12)

ATÍLIO VIVÁCQUA

Local do curso: Escola Municipal de Educação Básica Roque Telles Guimarães: Rodovia do Contorno ES, 489, Baixa Bonita.

Vagas:

Assistente administrativo (20)

Assistente de recursos humanos (20)

Assistente de logística (20)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Local do curso: Comunidade São José Operário Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Maria: Rua Baixo Guandu, 1, Bairro Zumbi.

Vagas:

Cuidador de idosos (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Cuidador infantil (15)

Local do curso: CRAS Village da Luz: Rua das Garças, s/nº, Bairro Village da Luz.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

CASTELO

Local do curso: EEEM Emílio Nemer: Rua Bernardino Monteiro, 126 Pd, Centro.

Vagas:

Operador de caixa (15)

Porteiro (15)

Assistente de secretaria escolar (15)

CARIACICA

Local do curso: EEEFM Mariano Firme de Souza: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Local do curso: EEEFM Ana Lopes Balestrero: Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I.

Vagas

Informática (10)

Informática e redes sociais (10)

Inglês básico (16)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus: Rua I 301, Jardim de Alah.

Vagas:

Recepcionista (20)

Auxiliar de estoque e armazenamento (20)

Local do curso: EEEFM Teotônio Brandão Vilela: Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Vagas:

Assistente de secretaria escolar (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Cuidador de idosos (15)

Local do curso: Igreja Evangélica Assembleia De Deus: Rua Cassiano Castelo, 358, Castelo Branco.

Vagas:

Inglês básico (10)

Recepcionista (10)

Auxiliar de estoque e armazenamento (10)

Auxiliar de rotinas administrativas (10)

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Alzira Ramos: Avenida Virgínia Maline Ramos, s/nº, Alzira Ramos.

Vagas:

Assistente de logística (15)

Local do curso: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz: Rua Anchieta, 2, Vila Capixaba.

Vagas:

Preparação de salgados (20)

Biscoitos caseiros (20)

Assistente de secretaria escolar (15)

Local do curso: EMEF Laurinda Pereira do Nascimento: Rua Laurinda Pereira do Nascimento, s/nº, Vila Graúna.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Local do curso: Estação Cidadania e Cultura – Antigo Praça Céu: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha II.

Vagas:

Recepcionista (20)

Inglês básico (20)

Auxiliar de estoque e armazenamento (20)

Local do curso: Multivix Cariacica: Rua Treze de Maio, 40, São Geraldo.

Vagas:

Informática (20)

Assistente de secretaria escolar (20)

Assistente de logística (20)

Informática e redes sociais (20)

Auxiliar de departamento pessoal (20)

Inglês básico (20)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus em Rio Marinho: Avenida Principal Ministério Ágios, 1, Rio Marinho.

Vagas:

Inglês básico (13)

Assistente de logística (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (13)

Assistente de secretaria escolar (15)

Local do curso: EMEF Rosa da Penha: Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.

Vagas:

Assistente de logística (15)

Local do curso: Associação dos Moradores de Vila Isabel: Rua Matilde Vieira, 135, Vila Isabel.

Vagas:

Assistente de logística (14)

Assistente administrativo (14)

COLATINA

Local do curso: CRAS Ayrton Senna: Rua João Batista do Vale, 893, Bairro Ayrton Senna.

Vagas:

Design de sobrancelhas (15)

Maquiagem (15)

Local do curso: Mitra Diocesana de Colatina - Comunidade São Pedro: Rua Jumbo, 1.030, Bairro São Pedro.

Vagas:

Cuidador de idosos (20)

GUARAPARI

Local do curso: Igreja Batista em Coroado: Rua Padre Anchieta, 23, Coroado.

Vagas:

Assistente de recursos humanos (15)

JOÃO NEIVA

Local do curso: CEET Talmo Luiz Silva: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.

Vagas:

Inglês básico (15)

LINHARES

Local do curso: Escola Nossa Senhora da Conceição: Avenida São Paulo, Aviso.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Assistente de logística (15)

Local do curso: Associação de Moradores do Bairro Interlagos: Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1.190, Interlagos.

Vagas:

Administração de pequenos negócios (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

MIMOSO DO SUL

Local do curso: CRAS de Mimoso do Sul: Rua Crispim Braga, s/nº, Morro da Palha.

Vagas:

Panificação (20)

Preparação de salgados (20)

SERRA

Local do curso: EEEFM Jones José do Nascimento: Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina.

Vagas:

Assistente administrativo (16)

Local do curso: EEEFM Jacaraípe: Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico, Jacaraípe.

Vagas:

Decoração de festas (17)

Auxiliar de rotinas administrativas (17)

Local do curso: EEEFM Vila Nova de Colares: Rua Alfredo Galeno, s/nº, Vila Nova de Colares.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Local do curso: EEEFM Marinete de Souza Lira: Rua Vitória Régia, s/n, Feu Rosa.

Vagas:

Recepcionista (15)

Design de sobrancelhas (15)

Cuidador de idosos (15)

Local do curso: Campinho da Serra: Rua Pingo de Ouro, 500, Campinho da Serra I.

Vagas:

Balconista de farmácia (15)

Assistente de logística (15)

Local do curso: Centro de Atividades Integradas de Eurico Salles: Rua dos Colibris, s/nº, Eurico Salles.

Vagas:

Assistente de recursos humanos (20)

Assistente de secretaria escolar (20)

Cuidador infantil (20)

Local do curso: EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque: Rua Maria de Fatima da Costa, s/nº, André Carloni.

Vagas:

Cuidador de idosos (15)

Local do curso: CRAS de Jardim Carapina: Rua Salvador, s/nº, Jardim Carapina.

Vagas:

Assistente de logística (15)

Segurança do trabalho (15)

Recepcionista (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Montador e reparador de computadores (30)

Local do curso: Multivix Serra: Rua Barão do Rio Branco, 120, Colina de Laranjeiras.

Vagas:

Informática e redes sociais (20)

Informática (20)

Local do curso: Centro de Vivência de Planalto Serrano: Rua Continental, s/nº, Pracinha de Planalto Serrano Bloco A, Planalto Serrano.

Vagas:

Cuidador infantil (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Local do curso: Centro Comunitário de Manoel Plaza: Rua L, Quadra 48, 341, Manoel Plaza.

Vagas:

Montador e reparador de computadores (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Local do curso: Estação Cidadania Cultura: Avenida Domingos Martins, s/nº, Novo Porto Canoa.

Vagas:

Recepcionista (20)

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Marketing - divulgando o seu negócio (20)

Local do curso: Igreja Batista em Balneário de Carapebus: Rua da Laranjeira, 136, Balneário de Carapebus.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Cuidador de idosos (15)

Preparação de salgados (15)

Local do curso: APA do Mestre Álvaro: Rua dos Estudantes, s/nº, Santo Antônio.

Vagas:

Decoração de festas (15)

MONTANHA

Local do curso: CRAS de Montanha: Rua Conceição da Barra, s/nº, Decão.

Vagas:

Confeccionador de bolsas (15)

Costura (15)

SÃO MATEUS

Local do curso: EEEFM Américo Silvares: Avenida Brasil 203, Vila Nova.

Vagas:

Assistente de recursos humanos (15)

Local do curso: Escola Estadual Wallace Castelo Dutra: Avenida Espera Feliz, 1124, Guriri Norte.

Vagas:

Assistente administrativo (15)

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Guriri: Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, Guriri.

Vagas:

Administração de pequenos negócios (15)

VILA VALÉRIO

Local do curso: Escola Estadual De Ensino Fundamental E Médio Atílio Vivácqua: Rua Natalino Cossi, s/nº, Centro.

Vagas:

Técnica de vendas (15)

Gestão financeira de pequenas e médias empresas (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Local do curso: Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Vila Valério: Rua Joaquim Xavier, 232, Bairro Nossa Senhora da Penha.

Vagas:

Panificação (15)

Preparação de salgados (15)

Doces para festas (15)

VITÓRIA

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus de Vitória: Rua 4 de Setembro, 117, São Pedro I.

Vagas :

: Cuidador infantil (15)

Recepcionista (15)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus Ilha das Caieiras: Rua Felicidade Correia dos Santos, 1421, Ilha das Caieiras.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Cuidador de idosos (15)

Local do curso: Secri – Serviço de Engajamento Comunitário: Rua Tenente Setúbal, 395, São Benedito.

Vagas:

Doces para festas (15)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus Bairro da Penha: Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha.

Vagas:

Técnica de vendas (15)

Marketing - divulgando o seu negócio (15)

Decoração de festas (15)

Local do curso: Multivix Vitória: Rua José Alves, 135, Goiabeiras.

Vagas:

Informática (20)

Local do curso: Banco Bem: Rua Tenente Setúbal, 93, São Benedito.

Vagas:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Preparação de salgados (10)

Atendimento ao cliente (15)

Biscoitos caseiros (10)

Local do curso: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva: Rua Rubens Bley, 100, Da Penha.

Vagas:

Agente comunitário de saúde (15)

Inglês básico (15)

Assistente de secretaria escolar (15)

Assistente administrativo (15)

QUALIFICAR ES MULHER - cursos exclusivos para mulheres

MIMOSO DO SUL

Local do curso: CRAS de Mimoso do Sul: Rua Crispim Braga, s/nº, Morro da Palha.

Vagas:

Confeitaria (20)

COLATINA

Local do curso: CRAS Ayrton Senna: Rua João Batista do Vale, 893, Bairro Ayrton Senna.

Vagas:

Maquiagem (15)

JOÃO NEIVA

Local do curso: CEET Talmo Luiz Silva: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.

Vagas:

Bolos artísticos (15)

GUARAPARI

Local do curso: Igreja Batista em Coroado: Rua Padre Anchieta, 23, Coroado.

Vagas:

Recepcionista (15)

LINHARES

Local do curso: Escola Nossa Senhora da Conceição: Avenida São Paulo, Aviso.

Vagas:

Recepcionista (15)

SÃO MATEUS

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Guriri: Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, Guriri.

Vagas:

Recepcionista (15)

MONTANHA

Local do curso: CRAS de Montanha: Rua Conceição da Barra, s/nº, Decão.

Vagas:

Costura (15)

CARIACICA

Local do curso: EEEFM Mariano Firme de Souza: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.

Vagas:

Design de sobrancelhas (15)

Local do curso: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz: Rua Anchieta, 2, Vila Capixaba.

Vagas:

Confeitaria (20)

Maquiagem (15)

Design de sobrancelhas (15)

Local do curso: Estação Cidadania e Cultura – Antigo Praça Céu: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha II.

Vagas:

Maquiagem (20)

Local do curso: EMEF Rosa da Penha: Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.

Vagas:

Maquiagem (15)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus: Rua I 301, Jardim de Alah.

Vagas:

Design de sobrancelhas (15)

Maquiagem (15)

Local do curso: Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova Rosa da Penha: Rua 74, 155, Nova Rosa da Penha.

Vagas:

Design de sobrancelhas (12)

Maquiagem (12)

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Alzira Ramos: Avenida Virgínia Maline Ramos, s/nº, Alzira Ramos.

Vagas:

Design de sobrancelhas (15)

Maquiagem (15)

VITÓRIA

Local do curso: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva: Rua Rubens Bley, 100, Da Penha.

Vagas:

Design de sobrancelhas (15)

Local do curso: Igreja Batista Fonte de Vida: Rua Brígida Nader, 149, Ilha do Príncipe.

Vagas:

Maquiagem (20)

Design de sobrancelhas (20)

SERRA

Local do curso: Centro de Atividades Integradas de Eurico Salles: Rua dos Colibris, s/nº, Eurico Salles.

Vagas:

Decoração de festas (20)

Local do curso: EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque: Rua Maria de Fátima da Costa, s/nº, André Carloni.

Vagas:

Decoração de festas (15)

Local do curso: EMEF Aureniria Correa Pimentel: Rua Inhambú, s/nº, Novo Horizonte.