Inscrições para 795 vagas em cursos técnicos no ES terminam nesta quarta

Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais Crédito: Secti/Divulgação

As inscrições para o processo seletivo de admissão de alunos nas escolas técnicas do governo do Estado terminam às 23h59 desta quarta-feira, dia 29 de dezembro. São 795 vagas em 15 opções de cursos de educação profissional técnica de nível médio. As aulas começam no dia 2 de fevereiro de 2022.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), a seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA/EM e CEEJA em qualquer rede de ensino. Também podem se inscrever alunos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio.

As oportunidades estão distribuídas pelos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET), sendo 655 para o Vasco Coutinho, em Vila Velha , e 140 para o Talmo Luiz Silva, em João Neiva . Os alunos não pagam pelos cursos.

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no Acesso Cidadão, usando número de CPF e e-mail pessoal. Não é permitido o uso de dados de terceiros. Caso já tenha cadastro, não será necessário refazê-lo.

Feito isso, o candidato deve acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no item “Técnico Sectides”, para preencher a ficha de inscrição. Será possível optar por apenas uma escola, um curso e um turno. O candidato que fizer uso do nome social deverá informá-lo no momento da inscrição.

O processo seletivo será realizado por meio das pontuações do resultado anual/média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao ano letivo de 2020, ou ao último ano do ensino médio cursado pelo candidato com resultado aprovado.

Os cursos ofertados têm entre 800 e 1.200 horas/aula, com tempo de duração de um a dois anos. No CEET Talmo Luiz Silva, as opções de curso são: Administração, Automação Industrial, Estética, Gastronomia, Mecânica e Segurança do Trabalho. Já no CEET Vasco Coutinho, as vagas são para os cursos de Administração, Estética, Eventos, Gastronomia, Informática, Logística, Modelagem do Vestuário, Multimídia, Produção de Moda, Programação de Jogos Digitais, Rádio e Televisão e Rede de Computadores.

O resultado dos classificados será divulgado no dia 5 de janeiro de 2022, a partir das 14h.

CONFIRA OS CURSOS

João Neiva

CEET Talmo Luiz Silva, que fica na Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.

Cursos:

Administração (25)

Automação Industrial (25)

Estética (20)

Gastronomia (20)

Mecânica (25)

Segurança do Trabalho (25)

Vila Velha

CEET Vasco Coutinho, que fica na Rua Luciano das Neves, s/n, Centro.