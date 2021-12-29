Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
15 opções

Inscrições para 795 vagas em cursos técnicos no ES terminam nesta quarta

São 140 para a CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e 655 para o Vasco Coutinho, em Vila Velha; inscrições podem ser feitas até as 23h59
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 dez 2021 às 09:44

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 09:44

Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais
Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais Crédito: Secti/Divulgação
As inscrições para o processo seletivo de admissão de alunos nas escolas técnicas do governo do Estado terminam  às 23h59 desta quarta-feira, dia 29 de dezembro. São 795 vagas em 15 opções de cursos de educação profissional técnica de nível médio. As aulas começam no dia 2 de fevereiro de 2022.
De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), a seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA/EM e CEEJA em qualquer rede de ensino. Também podem se inscrever alunos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio.
As oportunidades estão distribuídas pelos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET), sendo 655 para o Vasco Coutinho, em Vila Velha, e 140 para o Talmo Luiz Silva, em João Neiva. Os alunos não pagam pelos cursos.
Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.acessocidadao.es.gov.br  e realizar o seu cadastro no Acesso Cidadão, usando número de CPF e e-mail pessoal. Não é permitido o uso de dados de terceiros. Caso já tenha cadastro, não será necessário refazê-lo.
Feito isso, o candidato deve acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no item “Técnico Sectides”, para preencher a ficha de inscrição. Será possível optar por apenas uma escola, um curso e um turno. O candidato que fizer uso do nome social deverá informá-lo no momento da inscrição.

Veja Também

Atacarejo que vai abrir no antigo Walmart no ES tem 100 vagas de emprego

O processo seletivo será realizado por meio das pontuações do resultado anual/média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao ano letivo de 2020, ou ao último ano do ensino médio cursado pelo candidato com resultado aprovado.
Os cursos ofertados têm entre 800 e 1.200 horas/aula, com tempo de duração de um a dois anos. No CEET Talmo Luiz Silva, as opções de curso são: Administração, Automação Industrial, Estética, Gastronomia, Mecânica e Segurança do Trabalho. Já no CEET Vasco Coutinho, as vagas são para os cursos de Administração, Estética, Eventos, Gastronomia, Informática, Logística, Modelagem do Vestuário, Multimídia, Produção de Moda, Programação de Jogos Digitais, Rádio e Televisão e Rede de Computadores.
O resultado dos classificados será divulgado no dia 5 de janeiro de 2022, a partir das 14h.

CONFIRA OS CURSOS

João Neiva

  • CEET Talmo Luiz Silva, que fica na Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.
  • Cursos:
  • Administração (25)
  • Automação Industrial (25)
  • Estética (20)
  • Gastronomia (20)
  • Mecânica (25)
  • Segurança do Trabalho (25)

Vila Velha

  • CEET Vasco Coutinho, que fica na Rua Luciano das Neves, s/n, Centro.
  • Cursos:
  • Administração (90)
  • Estética (40)
  • Eventos (50)
  • Gastronomia (60)
  • Informática (60)
  • Logística (60)
  • Modelagem do Vestuário (75)
  • Multimídia (25)
  • Produção de Moda (50)
  • Programação de Jogos Digitais (25)
  • Rádio e Televisão (60)
  • Redes de Computadores (30)

Veja Também

Governo do ES anuncia 1,3 mil bolsas de graduação e 1,3 mil de cursos técnicos

Dez escolas públicas do ES vão oferecer cursos técnicos do Senai de graça

Curso técnico é aposta para entrada rápida no mercado de trabalho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

João Neiva Vila Velha Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados