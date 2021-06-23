Inscrições para 715 vagas dos cursos técnicos da Sedu terminam no domingo

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas até o próximo domingo, dia 27 de junho, para 715 vagas nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma concomitante. São oito opções de cursos oferecidos no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
As oportunidades são destinadas a estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio regular da rede pública estadual, não tendo restrições quanto à idade.
Durante o curso, os alunos recebem bolsa-formação, no valor de R$ 400, além de um kit escolar com material didático. O benefício pode ser cancelado caso o estudante se ausente nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; for reprovado, por nota ou frequência, numa mesma etapa, disciplina ou módulo do curso técnico; entre outros critérios.
As oportunidades estão disponíveis em 19 municípios do Espírito Santo, por meio do Programa Novos Caminhos. As aulas devem começar em julho de 2021.
A Sedu informou que há previsão de nova oferta com mais vagas somente em 2022. Então, quem tiver interesse em ingressar em um dos cursos ainda esse ano, deve ficar atento aos detalhes das inscrições.
QUEM PODE SE INSCREVER?
Podem se inscrever estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio regular da rede pública estadual, não tendo restrições quanto à idade. Também podem se candidatar estudantes com deficiência, desde que apresentem laudo médico, atestando a espécie e o grau de deficiência durante a inscrição.
Não podem se candidatar quem estiver cursando o Ensino Médio Integrado, Ensino Médio em Tempo Integral; Educação de Jovens e Adultos-EJA ou que já tenham concluído o Ensino Médio Regular; e que ainda estejam com matrícula ativa em qualquer curso ofertado pelo Pronatec.
PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO
Para a primeira etapa da inscrição, o candidato precisa acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br realizar o seu cadastro no Portal “Acesso Cidadão”. Na hora de se inscrever, o estudante deverá informar o CPF ou e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros).
Depois o aluno deve acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, selecionar o ícone “Pronatec/concomitante”. Na página, os alunos podem acessar o edital para conferir mais informações (Clique aqui para ler o edital) e preencher a ficha de inscrição.
O candidato deverá optar por apenas uma escola e curso técnico; e escolher turno diferente do que esteja matriculado no ensino médio regular, em tempo parcial, no ano letivo de 2021. O prazo de inscrição vai até as 23h59 do próximo domingo, dia 27 de junho.
QUANDO SAI O RESULTADO?
O resultado será divulgado no dia 29 de junho a partir das 17 horas no site da Sedu e também na página www.selecaoaluno.es.gov.br. Os candidatos serão escolhidos de acordo com critérios determinados pelo edital.
Os critérios de seleção serão: ter cursado todo o ensino fundamental I em escola pública; ter cursado todo o ensino fundamental II em escola pública; possuir cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais (CaDúnico); residir em região atendida pelo Programa Estado Presente; e também ordem na inscrição, prevalecendo o candidato que se inscreveu primeiro, considerando segundo, minuto, hora e dia.
Os candidatos suplentes também devem ficar atentos, pois, caso haja desistências, eles podem ser convocados posteriormente.
VEJA VAGAS POR MUNICÍPIOS
Santa Maria de Jetibá
- EEEFM Graça Aranha, Av. Hermann Roelke, 131, Centro.
- Técnico em Comércio: 35 vagas para o período noturno.
Afonso Cláudio
- CEEFMTI Afonso Cláudio, Rua Ute Amelia Gastin Padua, 50/124, Sao Tarcisio.
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.
Conceição do Castelo
- EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas, Praça da Matriz, Centro.
- Técnico em Agronegócio: 35 vagas para o período noturno.
Barra de São Francisco
- CEEFMTI João XXIII, Alameda Joao XXIII, 144, Vila Pereira.
- Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.
Mimoso Do Sul
- EEEFM Monsenhor Elias Tomasi, Praça Dep Evaldo Ribeiro Castro, Centro.
- Técnico em Recursos Humanos: 35 vagas para o período noturno.
Castelo
- EEEFM João Bley, Rua Machado de Assis, 694, São Miguel.
- Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.
Itapemirim
- CEEFMTI Washington Pinheiro Meirelles, Av. Cristiano Dias Lopes, Centro.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
Fundão
- CEEFMTI Nair Miranda, Rua Vicente Fernandes de Oliveira, 38, Centro
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.
Serra
- EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, Av. Des. Mário da Silva Nunes, 1.000, Jardim Limoeiro.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
Vitória
- EEEM Arnulpho Mattos, Rua Presidente Nereu Ramos, 172, Bairro República.
- Técnico em Mecânica: 40 vagas para o período noturno.
Cariacica
- EEEM Coronel Olímpio Cunha, Rua Mario Araujo, Santana.
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.
Colatina
- EEEFM Rubens Rangel, Rua Dom Pedro II, Esplanada.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
Alegre
- EEEFM Prof. Pedro Simão, Rua Antonio Lemos Barbosa, Vila Do Sul.
- Técnico em Comércio: 30 vagas para o período vespertino.
Aracruz
- CEEMTI Monsenhor Guilherme Schmitz, Rua Aristides Bitti, D. Carli
- Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.
Linhares
- CEEFMTI Bartouvino Costa, Avenida Jones dos Santos Neves, Centro
- Técnico em Comércio: 40 vagas para o período noturno.
Sooretama
- EEEFM Armando Barbosa Quitiba, Rua Vitorio Bobbio, Centro
- Técnico em Logística: 40 vagas para o período noturno.
Nova Venécia
- EEEFM José Zamprogno, Av. Carlos Krauser, Zona Urbana.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
Conceição da Barra
- EEEFM Augusto de Oliveira, Av. Valderedo Poyares Faria, Campo Verde.
- Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.
Vila Velha
- EEEFM Prof. Geraldo Costa Alves, Rua Rubem Braga, 1, Boa Vista.
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.