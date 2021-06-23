Inscrições para 715 vagas dos cursos técnicos da Sedu terminam no domingo

Sedu abre 715 vagas para curso técnico gratuito com bolsa de R$ 400 Crédito: Assessoria de comunicação/ Sedu

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas até o próximo domingo, dia 27 de junho, para 715 vagas nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma concomitante. São oito opções de cursos oferecidos no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

As oportunidades são destinadas a estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio regular da rede pública estadual, não tendo restrições quanto à idade.

Durante o curso, os alunos recebem bolsa-formação, no valor de R$ 400, além de um kit escolar com material didático. O benefício pode ser cancelado caso o estudante se ausente nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; for reprovado, por nota ou frequência, numa mesma etapa, disciplina ou módulo do curso técnico; entre outros critérios.

As oportunidades estão disponíveis em 19 municípios do Espírito Santo , por meio do Programa Novos Caminhos. As aulas devem começar em julho de 2021.

A Sedu informou que há previsão de nova oferta com mais vagas somente em 2022. Então, quem tiver interesse em ingressar em um dos cursos ainda esse ano, deve ficar atento aos detalhes das inscrições.

QUEM PODE SE INSCREVER?

Podem se inscrever estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio regular da rede pública estadual, não tendo restrições quanto à idade. Também podem se candidatar estudantes com deficiência, desde que apresentem laudo médico, atestando a espécie e o grau de deficiência durante a inscrição.

Não podem se candidatar quem estiver cursando o Ensino Médio Integrado, Ensino Médio em Tempo Integral; Educação de Jovens e Adultos-EJA ou que já tenham concluído o Ensino Médio Regular; e que ainda estejam com matrícula ativa em qualquer curso ofertado pelo Pronatec.

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO

Para a primeira etapa da inscrição, o candidato precisa acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br realizar o seu cadastro no Portal “Acesso Cidadão”. Na hora de se inscrever, o estudante deverá informar o CPF ou e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros).

O candidato deverá optar por apenas uma escola e curso técnico; e escolher turno diferente do que esteja matriculado no ensino médio regular, em tempo parcial, no ano letivo de 2021. O prazo de inscrição vai até as 23h59 do próximo domingo, dia 27 de junho.

QUANDO SAI O RESULTADO?

O resultado será divulgado no dia 29 de junho a partir das 17 horas no site da Sedu e também na página www.selecaoaluno.es.gov.br . Os candidatos serão escolhidos de acordo com critérios determinados pelo edital.

Os critérios de seleção serão: ter cursado todo o ensino fundamental I em escola pública; ter cursado todo o ensino fundamental II em escola pública; possuir cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais (CaDúnico); residir em região atendida pelo Programa Estado Presente; e também ordem na inscrição, prevalecendo o candidato que se inscreveu primeiro, considerando segundo, minuto, hora e dia.

Os candidatos suplentes também devem ficar atentos, pois, caso haja desistências, eles podem ser convocados posteriormente.

VEJA VAGAS POR MUNICÍPIOS

Santa Maria de Jetibá

EEEFM Graça Aranha, Av. Hermann Roelke, 131, Centro.

Técnico em Comércio: 35 vagas para o período noturno.

Afonso Cláudio

CEEFMTI Afonso Cláudio, Rua Ute Amelia Gastin Padua, 50/124, Sao Tarcisio.

Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.

Conceição do Castelo

EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas, Praça da Matriz, Centro.

Técnico em Agronegócio: 35 vagas para o período noturno.

Barra de São Francisco

CEEFMTI João XXIII, Alameda Joao XXIII, 144, Vila Pereira.

Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.

Mimoso Do Sul

EEEFM Monsenhor Elias Tomasi, Praça Dep Evaldo Ribeiro Castro, Centro.

Técnico em Recursos Humanos: 35 vagas para o período noturno.

Castelo

EEEFM João Bley, Rua Machado de Assis, 694, São Miguel.

Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.

Itapemirim

CEEFMTI Washington Pinheiro Meirelles, Av. Cristiano Dias Lopes, Centro.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Fundão

CEEFMTI Nair Miranda, Rua Vicente Fernandes de Oliveira, 38, Centro

Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.

Serra

EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, Av. Des. Mário da Silva Nunes, 1.000, Jardim Limoeiro.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Vitória

EEEM Arnulpho Mattos, Rua Presidente Nereu Ramos, 172, Bairro República.

Técnico em Mecânica: 40 vagas para o período noturno.

Cariacica

EEEM Coronel Olímpio Cunha, Rua Mario Araujo, Santana.

Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.

Colatina

EEEFM Rubens Rangel, Rua Dom Pedro II, Esplanada.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Alegre

EEEFM Prof. Pedro Simão, Rua Antonio Lemos Barbosa, Vila Do Sul.

Técnico em Comércio: 30 vagas para o período vespertino.

Aracruz

CEEMTI Monsenhor Guilherme Schmitz, Rua Aristides Bitti, D. Carli

Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.

Linhares

CEEFMTI Bartouvino Costa, Avenida Jones dos Santos Neves, Centro

Técnico em Comércio: 40 vagas para o período noturno.

Sooretama

EEEFM Armando Barbosa Quitiba, Rua Vitorio Bobbio, Centro

Técnico em Logística: 40 vagas para o período noturno.

Nova Venécia

EEEFM José Zamprogno, Av. Carlos Krauser, Zona Urbana.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Conceição da Barra

EEEFM Augusto de Oliveira, Av. Valderedo Poyares Faria, Campo Verde.

Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.