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13 opções de cursos

Inscrições para 26 mil vagas em cursos de graça são prorrogadas no ES

Candidatos podem optar por até dois cursos oferecidos neste edital. Quem já realizou a inscrição, pode se cadastrar em uma segunda opção de curso

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 10:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 ago 2021 às 10:46
Curso de qualificação on-line
Oportunidade para fazer curso de qualificação on-line sem sair de casa Crédito: Pixabay
As inscrições para as 26 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line oferecidas pelo governo do Estado foram prorrogadas até o próximo domingo, dia 15 de agosto de 2021. Inicialmente o prazo terminaria nesta terça-feira (10). Os interessados podem se inscrever até as 23h59, no endereço eletrônico do Qualificar ES. As aulas são gratuitas.
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) informou que os candidatos podem optar por até dois cursos oferecidos no edital. Quem já se candidatou, pode se inscrever em uma segunda opção. As oportunidades são voltadas para quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego
O terceiro ciclo de oferta de qualificação tem 13 opções de cursos, sendo dois deles novos: Assistente de Recursos Humanos e Elaboração de Projetos On-line. A carga horária é de 120 horas e para cada habilidade são 2 mil oportunidades.
Podem participar os candidatos que tenham idade mínima de 16 anos completos na data do lançamento do edital, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. No caso do curso de Cuidador de Idosos, é necessário ter, no mínimo, 18 anos.
A classificação é realizada conforme a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista dos aprovados será divulgada no dia 18 de agosto no site do programa. As aulas estarão disponíveis a partir do dia 24 de agosto e a previsão de término vai até 22 de outubro.
O candidato classificado só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60%. Os participantes dos cursos de Bolos e suas Variações e Maquiagem recebem ainda um kit de ferramentas para iniciar as atividades.

CONFIRA OS CURSOS

  • Auxiliar Administrativo (2.000)
  • Assistente de Recursos Humanos (2.000)
  • Bolos e suas Variações (2.000)
  • Cuidador de Idosos (2.000)
  • Educação Especial e Inclusiva (2.000)
  • Elaboração de Projetos On-line (2.000)
  • Empreendedorismo e Inovação (2.000)
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (2.000)
  • Inglês Básico (2.000)
  • Inglês Intermediário (2.000)
  • Maquiagem (2.000)
  • Segurança do Trabalho (2.000)
  • Word e Excel (2.000)

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