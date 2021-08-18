Inscrições abertas para 775 vagas em cursos gratuitos do Pronatec

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: Freepik

Estão abertas as inscrições para as 775 vagas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD). Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de setembro.

De acordo com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides), responsável pela gerência das qualificações, a oferta está disponível em nove opções de cursos com carga horária de 160 a 240 horas. Os selecionados terão todas as aulas on-line.

Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos, completos na data de lançamento do edital, que foi publicado nesta quarta-feira (18), e escolaridade e idade mínima exigida para cada modalidade. Confira os requisitos mais abaixo.

Os interessados devem preencher o formulário de cadastro no site e, em seguida, realizar a inscrição on-line.

A classificação acontece por ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. O resultado será divulgado, no mesmo site, no dia 15 de setembro de 2021, juntamente com a lista de suplentes.

Conforme informações do Ministério da Educação , a formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional são organizados para preparar para a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. A iniciativa inclui cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização profissional de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade. Abrange cursos especiais, de livre oferta, abertos à comunidade, além de cursos de qualificação profissional integrados aos itinerários formativos do sistema educacional.

CONFIRA OS REQUISITOS E OS CURSOS

Agente de Microcrédito

Carga horária: 160h

160h Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) incompleto / Idade Mínima: 16 anos

Assistente de Contabilidade

Carga horária: 160h

160h Vagas: 100

100 Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos

Assistente Administrativo

Carga horária: 160h

160h Vagas: 100

100 Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos

Assistente de Despachante Aduaneiro

Carga horária: 160h

160h Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino Médio completo / Idade mínima: 16 anos

Assistente de Recursos Humanos

Carga horária: 160h

160h Vagas: 155

155 Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos

Balconista de Farmácia

Carga horária: 240h

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos

Higienista de Serviços de Saúde

Carga horária: 240h

240h Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo / Idade mínima: 18 anos

Promotor de Vendas

Carga horária: 160h

160h Vagas: 100

100 Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos