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Qualificação

Inscrições abertas para 775 vagas em cursos gratuitos do Pronatec

São nove opções de qualificação para quem quer ingressar no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 1° de setembro

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 ago 2021 às 12:27
Jovem acessa computador
Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: Freepik
Estão abertas as inscrições para as 775 vagas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD). Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de setembro.
De acordo com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides), responsável pela gerência das qualificações, a oferta está disponível em nove opções de cursos com carga horária de 160 a 240 horas. Os selecionados terão todas as aulas on-line.
Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos, completos na data de lançamento do edital, que foi publicado nesta quarta-feira (18), e escolaridade e idade mínima exigida para cada modalidade. Confira os requisitos mais abaixo.

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Os interessados devem preencher o formulário de cadastro no site e, em seguida, realizar a inscrição on-line.
A classificação acontece por ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. O resultado será divulgado, no mesmo site, no dia 15 de setembro de 2021, juntamente com a lista de suplentes.
Conforme informações do Ministério da Educação, a formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional são organizados para preparar para a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. A iniciativa inclui cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização profissional de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade. Abrange cursos especiais, de livre oferta, abertos à comunidade, além de cursos de qualificação profissional integrados aos itinerários formativos do sistema educacional.

CONFIRA OS REQUISITOS E OS CURSOS

  • Agente de Microcrédito
  • Carga horária: 160h
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º)  incompleto / Idade Mínima: 16 anos
  • Assistente de Contabilidade
  • Carga horária: 160h
  • Vagas: 100
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º)  completo / Idade Mínima: 16 anos
  • Assistente Administrativo
  • Carga horária: 160h
  • Vagas: 100
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos
  • Assistente de Despachante Aduaneiro
  • Carga horária: 160h
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino Médio completo / Idade mínima: 16 anos
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Carga horária: 160h
  • Vagas: 155
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos
  • Balconista de Farmácia
  • Carga horária: 240h
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos
  • Higienista de Serviços de Saúde
  • Carga horária: 240h
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo / Idade mínima: 18 anos
  • Promotor de Vendas
  • Carga horária: 160h
  • Vagas: 100
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º)  completo / Idade Mínima: 16 anos
  • Vendedor
  • Carga horária: 160h
  • Vagas: 100
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo / Idade Mínima: 16 anos

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