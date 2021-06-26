Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação profissional

Inscrição para 26 mil vagas em curso grátis no ES termina no domingo

São 13 opções de qualificação com carga horária de 120 horas cada; há chances para cursos como Auxiliar Administrativo, Recepcionista e Bolos e Suas Variações

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 07:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jun 2021 às 07:32
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa Crédito: Pixabay
As inscrições para 26 mil novas vagas oferecidas pelo governo do Espírito Santo em cursos on-line de graça do Qualificar ES terminam neste domingo, dia 27 de junho. A oferta está disponível em 13 opções com carga horária de 120 horas cada. Os alunos podem fazer os treinamentos sem precisar sair de casa. 
O atendimento ocorre até as 23h59,  no site www.qualificar.es.gov. br. Será permitida apenas uma inscrição por candidato. Ele terá que informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o e-mail pessoal. Não serão aceitos dados de outras pessoas. 
Os participantes devem ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento do edital; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. 
A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 30 de junho, no site da inscrição. As aulas estão previstas para começar em 6 de julho e terminar em 10 de setembro.
Este é o 2º ciclo do programa de qualificação profissional da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). Os cursos são destinados a quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.

CONFIRA OS CURSOS

  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Bolos e Suas Variações
  • Educação Especial Inclusiva
  • Ferramentas do Google para os Negócios
  • Inglês Básico
  • Marketing Digital Para o Seu Negócio
  • Recepcionista
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Técnicas de Vendas On-line
  • Tecnologias Educacionais
  • Word e Excel

Veja Também

Governo do ES abre 101 novas vagas em cursos de qualificação

Inscrições para 715 vagas dos cursos técnicos da Sedu terminam no domingo

Governo do ES vai abrir 111 mil vagas em cursos de qualificação profissional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es espírito santo Governo do ES Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados