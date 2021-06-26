Inscrição para 26 mil vagas em curso grátis no ES termina no domingo

Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa Crédito: Pixabay

As inscrições para 26 mil novas vagas oferecidas pelo governo do Espírito Santo em cursos on-line de graça do Qualificar ES terminam neste domingo, dia 27 de junho. A oferta está disponível em 13 opções com carga horária de 120 horas cada. Os alunos podem fazer os treinamentos sem precisar sair de casa.

O atendimento ocorre até as 23h59, no site www.qualificar.es.gov. br . Será permitida apenas uma inscrição por candidato. Ele terá que informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o e-mail pessoal. Não serão aceitos dados de outras pessoas.

Os participantes devem ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento do edital; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet.

A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 30 de junho, no site da inscrição. As aulas estão previstas para começar em 6 de julho e terminar em 10 de setembro.

Este é o 2º ciclo do programa de qualificação profissional da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). Os cursos são destinados a quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.

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