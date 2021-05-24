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Qualificação

Inscrição para 10 mil vagas grátis em curso on-line acaba nesta terça

Interessados podem se candidatar até esta terça-feira (25);  vagas são destinadas aos moradores de dez municípios capixabas, com prioridade para as regiões atendidas pelo Programa Estado Presente

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 14:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 mai 2021 às 14:38
Curso de qualificação on-line
Alunos poderão assistir as aulas de qualquer lugar Crédito: Pixabay
As inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line do Qualificar ES podem ser feitas até esta terça-feira (25), até as 23h59, no site. As oportunidades são destinadas a quem quer incrementar o currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. As aulas são de graça.
As vagas são destinadas aos moradores de dez municípios capixabas, com prioridade para as regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Além disso, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet.
A carga horária é de 120 horas e os alunos podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Costura
  • Educação Especial Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Inglês Básico
  • Marketing Digital para o seu Negócio
  • Panificação
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel
Os participantes que fizerem uma das qualificações das áreas de estética e gastronomia vão receber um kit com as ferramentas necessárias para início da atividade profissional. A classificação dos candidatos será feita conforme a ordem de inscrição. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 2 de junho.

CONFIRA A LISTA BAIRROS ESTADO PRESENTE

Aracruz

  • Guaraná
  • Bela Vista
  • Segatto
  • Fátima
  • São Clemente
  • Jacupemba
  • Barra do Riacho
  • Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

  • Vilage da Luz
  • Alto Novo Parque
  • Novo Parque
  • Gilson Carone
  • Monte Cristo
  • Zumbi

Cariacica

  • Maracanã
  • Vila Isabel
  • Bandeirantes
  • Ipiranga
  • Loteamento
  • Cordovil
  • São Bernardo
  • São Rafael
  • Vale Marinho
  • Vista Mar
  • Jardim de Alah
  • Alzira Ramos
  • Castelo Branco
  • Rio Marinho
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Nova Rosa da Penha I
  • Nova Rosa da Penha II
  • Nova Esperança
  • Padre Gabriel

Colatina

  • Operário
  • Bela Vista
  • Santa Cecília
  • Por Do Sol
  • Jardim Planalto
  • São Vicente
  • Alto São Vicente
  • São Judas Tadeu
  • Vicente Suella
  • Ayrton Senna
  • São Pedro
  • Santo Antônio

Serra

  • André Carloni
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Jardim Carapina
  • Carapina
  • Vila Nova De Colares
  • Feu Rosa
  • Ourimar
  • Bairro Das
  • Laranjeiras
  • Residencial
  • Jacaraípe
  • São Patrício
  • Enseada de Jacaraípe
  • Lagoa de Jacaraípe
  • São Francisco
  • Costa Dourada
  • Estância Monazítica
  • Jardim Atlântico
  • Parque Jacaraípe
  • Novo Horizonte
  • Campinho Da Serra II
  • Planalto Serrano
  • Campinho Da Serra I

Vila Velha

  • Pedra dos Búzios
  • Zumbi dos Palmares
  • Ilha da Conceição
  • Santa Rita
  • Vila Garrido
  • Primeiro De Maio
  • Alecrim
  • Argolas
  • Cobi de Cima
  • Cobi de Baixo
  • Chácara do Conde
  • Sagrada Família
  • São Torquato
  • Divino Espírito Santo
  • Ilha Dos Aires
  • Cristovao Colombo
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Soteco
  • Vista da Penha
  • Cidade da Barra
  • Riviera da Barra
  • Vinte e Três de Maio
  • Barramares
  • Residencial Jabaeté
  • João Goulart
  • Morada da Barra
  • Normília da Cunha
  • São Conrado
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães

Linhares

  • Santa Cruz
  • Planalto
  • Jocafe I
  • Jocafe II
  • Nova Esperança
  • Aviso
  • Interlagos

Vitória

  • Piedade
  • Moscoso
  • Capixaba
  • Fonte Grande
  • Itararé
  • Bonfim
  • Bairro Da Penha
  • São Benedito
  • Gurigica
  • Consolação
  • Bela Vista
  • Santo Antônio
  • Inhanguetá
  • Ilha do Príncipe
  • Vila Rubim
  • Condusa
  • Redenção
  • São José
  • Conquista
  • Ilha das Caieiras
  • Nova Palestina
  • Resistência
  • Santo André
  • São Pedro
  • Santos Reis

São Mateus

  • Litorâneo
  • Bom Sucesso
  • Vitória
  • Vila Nova
  • Cacique
  • Guriri

Guarapari

  • Adalberto S. Nader
  • Coroado
  • Kubitschek
  • Jabaraí

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