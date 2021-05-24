Inscrição para 10 mil vagas grátis em curso on-line acaba nesta terça

Alunos poderão assistir as aulas de qualquer lugar Crédito: Pixabay

As inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line do Qualificar ES podem ser feitas até esta terça-feira (25), até as 23h59, no site . As oportunidades são destinadas a quem quer incrementar o currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. As aulas são de graça.

As vagas são destinadas aos moradores de dez municípios capixabas, com prioridade para as regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Além disso, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet.

A carga horária é de 120 horas e os alunos podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.

As oportunidades são para os seguintes cursos:

Assistente de Tecnologia da Informação

Auxiliar Administrativo

Costura

Educação Especial Inclusiva

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

Inglês Básico

Marketing Digital para o seu Negócio

Panificação

Segurança do Trabalho

Word e Excel

Os participantes que fizerem uma das qualificações das áreas de estética e gastronomia vão receber um kit com as ferramentas necessárias para início da atividade profissional. A classificação dos candidatos será feita conforme a ordem de inscrição. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 2 de junho.

CONFIRA A LISTA BAIRROS ESTADO PRESENTE

Aracruz

Guaraná

Bela Vista

Segatto

Fátima

São Clemente

Jacupemba

Barra do Riacho

Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

Vilage da Luz



Alto Novo Parque

Novo Parque

Gilson Carone

Monte Cristo

Zumbi

Cariacica

Maracanã



Vila Isabel

Bandeirantes

Ipiranga

Loteamento

Cordovil

São Bernardo

São Rafael

Vale Marinho

Vista Mar

Jardim de Alah

Alzira Ramos

Castelo Branco

Rio Marinho

Flexal I

Flexal II

Nova Rosa da Penha I

Nova Rosa da Penha II

Nova Esperança

Padre Gabriel

Colatina

Operário



Bela Vista

Santa Cecília

Por Do Sol

Jardim Planalto

São Vicente

Alto São Vicente

São Judas Tadeu

Vicente Suella

Ayrton Senna

São Pedro

Santo Antônio

Serra

André Carloni



Carapina Grande

Central Carapina

Jardim Carapina

Carapina

Vila Nova De Colares

Feu Rosa

Ourimar

Bairro Das

Laranjeiras

Residencial

Jacaraípe

São Patrício

Enseada de Jacaraípe

Lagoa de Jacaraípe

São Francisco

Costa Dourada

Estância Monazítica

Jardim Atlântico

Parque Jacaraípe

Novo Horizonte

Campinho Da Serra II

Planalto Serrano

Campinho Da Serra I

Vila Velha

Pedra dos Búzios



Zumbi dos Palmares

Ilha da Conceição

Santa Rita

Vila Garrido

Primeiro De Maio

Alecrim

Argolas

Cobi de Cima

Cobi de Baixo

Chácara do Conde

Sagrada Família

São Torquato

Divino Espírito Santo

Ilha Dos Aires

Cristovao Colombo

Boa Vista I

Boa Vista II

Soteco

Vista da Penha

Cidade da Barra

Riviera da Barra

Vinte e Três de Maio

Barramares

Residencial Jabaeté

João Goulart

Morada da Barra

Normília da Cunha

São Conrado

Terra Vermelha

Ulisses Guimarães

Linhares

Santa Cruz



Planalto

Jocafe I

Jocafe II

Nova Esperança

Aviso

Interlagos

Vitória

Piedade



Moscoso

Capixaba

Fonte Grande

Itararé

Bonfim

Bairro Da Penha

São Benedito

Gurigica

Consolação

Bela Vista

Santo Antônio

Inhanguetá

Ilha do Príncipe

Vila Rubim

Condusa

Redenção

São José

Conquista

Ilha das Caieiras

Nova Palestina

Resistência

Santo André

São Pedro

Santos Reis

São Mateus

Litorâneo



Bom Sucesso

Vitória

Vila Nova

Cacique

Guriri

Guarapari