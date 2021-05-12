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Saúde

Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim abre vagas de emprego

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior; todas as funções exigem experiência na função

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 mai 2021 às 15:43
A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa)
Hospital Materno Infantil Francisco de Assis contrata diversos profissionais Crédito: Divulgação/Hifa
O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), de Cachoeiro de Itapemirim, está com novas oportunidades de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As contratações são imediatas e os selecionados vão atuar na maternidade.
Os interessados podem enviar seus currículos para [email protected]. Todos os cargos exigem experiência na função.
Quem tem o ensino fundamental pode se inscrever para os cargos de auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro.
A unidade hospitalar tem chances para auxiliar de farmácia e técnico de laboratório, destinado a profissionais de níveis médio e técnico, respectivamente. Há ainda vaga para nível superior. Neste caso, a chance é para bioquímico.

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