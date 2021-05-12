Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim abre vagas de emprego

Os interessados podem enviar seus currículos para. Todos os cargos exigem experiência na função.

Quem tem o ensino fundamental pode se inscrever para os cargos de auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro.

A unidade hospitalar tem chances para auxiliar de farmácia e técnico de laboratório, destinado a profissionais de níveis médio e técnico, respectivamente. Há ainda vaga para nível superior. Neste caso, a chance é para bioquímico.