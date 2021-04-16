Governo do ES abre vagas para professor de cursos do Pronatec prisional

O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para a seleção de professores bolsistas. Os selecionados vão atuar nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na modalidade Formação Inicial e Continuada, nas unidades prisionais do Estado.
A bolsa será de R$ 50 (por hora/aula de 60 minutos conforme carga horária do curso) e R$ 5 (despesas com deslocamento para bolsistas que atuarem em unidades prisionais).
As oportunidades são para atuar nos seguintes cursos: manicure e pedicure, assistente de controle de qualidade, costureiro industrial do vestuário, confeccionador de lingerie e moda praia, depilador, massagista, operador de supermercado, garçom, organizador de eventos, almoxarife, fotografia, confeiteiro, padeiro, agente de limpeza e conservação e recepcionista.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 19 de abril de 2021, no site. Cada candidato poderá realizar até duas inscrições, devendo optar por uma área de conhecimento e um município em cada inscrição.
O processo seletivo vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico.