Governo do ES abre vagas para professor de cursos do Pronatec prisional

Oportunidade para dar curso de manicure nos presídios Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG

O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para a seleção de professores bolsistas. Os selecionados vão atuar nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na modalidade Formação Inicial e Continuada, nas unidades prisionais do Estado.

A bolsa será de R$ 50 (por hora/aula de 60 minutos conforme carga horária do curso) e R$ 5 (despesas com deslocamento para bolsistas que atuarem em unidades prisionais).

As oportunidades são para atuar nos seguintes cursos: manicure e pedicure, assistente de controle de qualidade, costureiro industrial do vestuário, confeccionador de lingerie e moda praia, depilador, massagista, operador de supermercado, garçom, organizador de eventos, almoxarife, fotografia, confeiteiro, padeiro, agente de limpeza e conservação e recepcionista.

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 19 de abril de 2021, no site . Cada candidato poderá realizar até duas inscrições, devendo optar por uma área de conhecimento e um município em cada inscrição.