Governo do ES abre mais de 1.000 oportunidades de estágio

governo do Espírito Santo está com vagas de estágio abertas por meio do Programa Jovens Valores. Os selecionados vão atuar nos mais diversos órgãos da Administração Pública. Atualmente, são mais de mil chances disponíveis, mas outras podem surgir no decorrer do ano.

As oportunidades são destinadas a estudantes do Ensino Médio e de mais de 70 formações de níveis técnico e superior. A bolsa mensal é de R$ 657,10, para carga horária de 20 horas semanais, além de vale-transporte.

Oportunidades de estágio nos órgãos da administração pública estadual Crédito: Pixabay

Os interessados precisam ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.

As inscrições podem ser feitas ao longo do ano no site do programa

Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), os cursos mais demandados pelos órgãos estaduais são: Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Técnico em Rádio e Televisão, Técnico em Informática, Técnico em Multimídia, entre outros.

O secretário titular da pasta, Marcelo Calmon destaca a importância de os estudantes vivenciarem a experiência do estágio. “Além de aprender na prática o que se estuda em sala de aula, os jovens têm a oportunidade de conhecer a rotina de trabalho no serviço público e de manter contato com profissionais de diversas áreas da instituição em que for atuar. É uma experiência única, que abre portas para o mercado de trabalho”, afirmou Calmon.

As chamadas para o Jovens Valores já foram iniciadas. É importante manter os dados pessoais do cadastro sempre atualizados no site do programa, pois as vagas surgem constantemente.

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