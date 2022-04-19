Governo do ES abre mais de 1.000 oportunidades de estágio

O governo do Espírito Santo está com vagas de estágio abertas por meio do Programa Jovens Valores. Os selecionados vão atuar nos mais diversos órgãos da Administração Pública. Atualmente, são mais de mil chances disponíveis, mas outras podem surgir no decorrer do ano.
As oportunidades são destinadas a estudantes do Ensino Médio e de mais de 70 formações de níveis técnico e superior. A bolsa mensal é de R$ 657,10, para carga horária de 20 horas semanais, além de vale-transporte.
Os interessados precisam ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.
As inscrições podem ser feitas ao longo do ano no site do programa.
Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), os cursos mais demandados pelos órgãos estaduais são: Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Técnico em Rádio e Televisão, Técnico em Informática, Técnico em Multimídia, entre outros.
O secretário titular da pasta, Marcelo Calmon destaca a importância de os estudantes vivenciarem a experiência do estágio. “Além de aprender na prática o que se estuda em sala de aula, os jovens têm a oportunidade de conhecer a rotina de trabalho no serviço público e de manter contato com profissionais de diversas áreas da instituição em que for atuar. É uma experiência única, que abre portas para o mercado de trabalho”, afirmou Calmon.
As chamadas para o Jovens Valores já foram iniciadas. É importante manter os dados pessoais do cadastro sempre atualizados no site do programa, pois as vagas surgem constantemente.
CONFIRA OS CURSOS
- Administração
- Agronomia
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Arquitetura e Urbanismo
- Arquivologia
- Artes Plásticas
- Artes Visuais
- Biblioteconomia
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Ciências Sociais
- Comunicação e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Comunicação Social – Audiovisual
- Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
- Desenho Industrial
- Design
- Design Gráfico
- Direito
- Educação Física
- Enfermagem
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Ensino Médio
- Estatística
- Farmácia
- Geografia
- Gestão Ambiental
- Gestão da Qualidade
- Gestão da Tecnologia da Informação
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão Hospitalar
- História
- Informática
- Letras
- Marketing
- Marketing Digital
- Medicina Veterinária
- Música
- Nutrição
- Pedagogia
- Processos Gerenciais
- Psicologia
- Recursos Humanos
- Redes de Computadores
- Serviço Social
- Sistemas de Informação
- Sociologia
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Edificações
- Técnico em Estradas
- Técnico em Eventos
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Informática
- Técnico em Informática para Internet
- Técnico em Logística
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Meio Ambiente
- Técnico em Multimídia
- Técnico em Rádio e Televisão
- Técnico em Recursos Humanos
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Tecnologia e Marketing