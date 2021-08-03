Governo do ES abre 26 mil vagas em cursos on-line e gratuitos

Ao todo, são 13 opções de cursos, com 2 mil oportunidades para cada. Das qualificações ofertadas, duas delas são novas: Assistente de Recursos Humanos e Elaboração de Projetos On-line. Há ainda chances para Segurança do Trabalho, Inglês Básico e Avançado, Word e Excel, Cuidador de Idosos, Bolos e suas Variações, entre outras. A carga horária é de 120 horas.