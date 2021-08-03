Governo do ES abre 26 mil vagas em cursos on-line e gratuitos

Interessados em aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou em turbinar o currículo para conseguir um emprego já podem se inscrever nas 26 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line oferecidas pelo governo do Estado. As aulas do programa Qualificar ES são gratuitas.
Ao todo, são 13 opções de cursos, com 2 mil oportunidades para cada. Das qualificações ofertadas, duas delas são novas: Assistente de Recursos Humanos e Elaboração de Projetos On-line. Há ainda chances para Segurança do Trabalho, Inglês Básico e Avançado, Word e Excel, Cuidador de Idosos, Bolos e suas Variações, entre outras. A carga horária é de 120 horas.
As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data do lançamento do edital, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. No caso do curso de Cuidador de Idosos, é necessário ter, no mínimo, 18 anos.
Os candidatos podem optar por até dois cursos oferecidos no edital. Quem já realizou a inscrição, pode se inscrever em uma segunda opção. A classificação é realizada conforme a ordem de inscrição. A lista dos aprovados será divulgada no dia 18 de agosto no site do programa. As aulas estarão disponíveis a partir do dia 24 de agosto.
O candidato classificado só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60%. Os participantes dos cursos de Bolos e suas Variações e Maquiagem recebem ainda um kit de ferramentas para iniciar os trabalhos.
Com informações da Sectides.
CONFIRA OS CURSOS
- Auxiliar Administrativo (2.000)
- Assistente de Recursos Humanos (2.000)
- Bolos e suas Variações (2.000)
- Cuidador de Idosos (2.000)
- Educação Especial e Inclusiva (2.000)
- Elaboração de Projetos On-line (2.000)
- Empreendedorismo e Inovação (2.000)
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (2.000)
- Inglês Básico (2.000)
- Inglês Intermediário (2.000)
- Maquiagem (2.000)
- Segurança do Trabalho (2.000)
- Word e Excel (2.000)