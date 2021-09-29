Governo do ES abre 150 vagas em cursos semipresenciais de graça

As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). De acordo com o edital, as chances são para qualificação em Gamificação na Educação (50), Gestão de Projetos (50) e Libras (50).

A classificação será feita pela ordem de inscrição dos candidatos até o preenchimento total do número de vagas. A lista de selecionados será divulgada no dia 18 de outubro de 2021. As aulas on-line começam no dia 20 do mesmo mês.