Governo do ES abre 150 vagas em cursos semipresenciais de graça

O Governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 150 novas vagas de cursos semipresenciais de formação inicial e continuada. Para participar, o candidato precisa ter curso de graduação em qualquer área.
As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). De acordo com o edital, as chances são para qualificação em Gamificação na Educação (50), Gestão de Projetos (50) e Libras (50).
Os interessados podem se inscrever até 8 de outubro de 2021, no site do Qualificar ES. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.
A classificação será feita pela ordem de inscrição dos candidatos até o preenchimento total do número de vagas. A lista de selecionados será divulgada no dia 18 de outubro de 2021. As aulas on-line começam no dia 20 do mesmo mês.
É obrigatória a presença do aluno nos quatro encontros presenciais, com duração de quatro horas aos sábados, no Centro Estadual de Educação Tecnológica, que fica em Vila Velha. O aluno que concluir a qualificação com 60% de aproveitamento recebe certificado.