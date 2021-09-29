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Governo do ES abre 150 vagas em cursos semipresenciais de graça

as chances são para qualificação em Gamificação na Educação (50), Gestão de Projetos (50) e Libras (50); incrições podem ser feitas até 8 e outubro

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 15:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 set 2021 às 15:23
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Aulas dos cursos de qualificação serão on-line e presenciais Crédito: Pixabay
Governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 150 novas vagas de cursos semipresenciais de formação inicial e continuada. Para participar, o candidato precisa ter curso de graduação em qualquer área.
As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). De acordo com o edital, as chances são para qualificação em Gamificação na Educação (50), Gestão de Projetos (50) e Libras (50).
Os interessados podem se inscrever até 8 de outubro de 2021, no site do Qualificar ES. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail.
A classificação será feita pela ordem de inscrição dos candidatos até o preenchimento total do número de vagas. A lista de selecionados será divulgada no dia 18 de outubro de 2021. As aulas on-line começam no dia 20 do mesmo mês.
É obrigatória a presença do aluno nos quatro encontros presenciais, com duração de quatro horas aos sábados, no Centro Estadual de Educação Tecnológica, que fica em Vila Velha. O aluno que concluir a qualificação com 60% de aproveitamento recebe certificado.

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