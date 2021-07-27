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Qualificação profissional

Governo do ES abre 120 vagas em cursos semipresenciais de graça

Para participar, candidatos precisam ter qualquer curso superior. Inscrições podem ser feitas até 2 de agosto no site do Qualificar ES

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jul 2021 às 14:44
Curso de qualificação on-line
Carga horária será dividida de maneira on-line e presencial  Crédito: Pixabay
Já estão abertas as inscrições para 120 vagas em cursos semipresenciais de graça do Qualificar ES, programa do Governo do Estado. Esta é a terceira oferta de oportunidades de qualificação profissional na modalidade. A carga horária é de 200 horas.
As chances são para os cursos de Formação Inicial e Continuada “Design Thinking para Educadores”, “Informática na Educação: Novas Mídias” e “Programação Neurolinguística (PNL)”, com 40 vagas para cada.
Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter curso de graduação em qualquer área. Os interessados podem se inscrever até 2 de agosto no site do Qualificar ES.

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No ato da inscrição, é necessário informar o e-mail pessoal, pois a efetivação da inscrição será vinculada ao e-mail informado, não podendo ser alterado ou reutilizado por terceiros. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único endereço eletrônico. A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos.
Os cursos são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). O resultado será divulgado no dia 6 de agosto de 2021.

AULAS

De acordo com informações do edital, as aulas serão realizadas no período de 9 de agosto a 8 de outubro de 2021, totalizando uma carga horária de 200 horas divididas em 184 horas a distância e 16 horas presenciais. 
Os encontros presenciais, de acordo com a Sectides, acontecem no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha, sempre respeitando a Matriz de Risco do Estado e os protocolos sanitários.

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É obrigatória a presença do aluno nos quatro encontros presenciais dos cursos, com duração de 4 horas aos sábados.
O aluno que concluir o curso com 60% de aproveitamento em notas do fórum virtual, prova on-line, trabalho final, responder a pesquisa de avaliação e participar obrigatoriamente dos encontros presenciais, recebe Certificado de Curso de Formação Inicial e Continuada a ser expedido pelo CEET Vasco Coutinho.

CONFIRA OS CURSOS

  • Design Thinking para Educadores (40)
  • Informática na Educação: Novas Mídias (40)
  • Programação Neurolinguística - PNL (40)

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