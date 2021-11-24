Feira de carreiras oferece mais de 1.000 vagas de emprego e estágio

Feira de carreiras ajuda estudantes a ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Divulgação UVV

Quem está à procura de emprego estágio deve aproveitar as oportunidades disponíveis em uma feira de carreiras que acontece até esta quinta-feira (25) em Vila Velha. São mais de mil vagas oferecidas por empresas parceiras do evento, que é organizado pela Universidade Vila Velha (UVV).

Além dos postos de trabalho, haverá workshops sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho. Os interessados devem ir até a instituição, que fica na Av. Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista, das 8h às 12h e 17h às 21h.

O evento é gratuito e conta com a presença de mais de 20 empresas de diversos setores como: Sicoob, Americanas Delivery, Rede Meridional/Kora Saúde, Aevo e CIEE.