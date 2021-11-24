Feira de carreiras oferece mais de 1.000 vagas de emprego e estágio

Além dos postos de trabalho, haverá workshops sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho. Os interessados devem ir até a instituição, que fica na Av. Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista, das 8h às 12h e 17h às 21h.
O evento é gratuito e conta com a presença de mais de 20 empresas de diversos setores como: Sicoob, Americanas Delivery, Rede Meridional/Kora Saúde, Aevo e CIEE.
Esta é a segunda edição da Feira de Carreiras que tem como objetivo abrir um espaço para a troca de conhecimentos, além de ser instrumento para que os candidatos tenham acessos às melhores posições de trabalho e fazer bons contatos.