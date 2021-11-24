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Vila Velha

Feira de carreiras oferece mais de 1.000 vagas de emprego e estágio

Evento acontece até esta quinta-feira (25), das 8 às 12 horas e das 17 às 21 horas, também terá workshops sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 nov 2021 às 10:26

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 10:26

Feira de carreiras ajuda estudantes a ingressarem no mercado de trabalho
Feira de carreiras ajuda estudantes a ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Divulgação UVV
Quem está à procura de emprego e estágio deve aproveitar as oportunidades disponíveis em uma feira de carreiras que acontece até esta quinta-feira (25) em Vila Velha. São mais de mil vagas oferecidas por empresas parceiras do evento, que é organizado pela Universidade Vila Velha (UVV).
Além dos postos de trabalho, haverá workshops sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho. Os interessados devem ir até a instituição, que fica na Av. Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista, das 8h às 12h e 17h às 21h.
O evento é gratuito e conta com a presença de mais de 20 empresas de diversos setores como: Sicoob, Americanas Delivery, Rede Meridional/Kora Saúde, Aevo e CIEE.
Esta é a segunda edição da Feira de Carreiras que tem como objetivo abrir um espaço para a troca de conhecimentos, além de ser instrumento para que os candidatos tenham acessos às melhores posições de trabalho e fazer bons contatos.

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