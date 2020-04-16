Quase 60 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.000

Estudantes que querem entrar no mercado de trabalho devem aproveitar as oportunidades de estágio disponíveis em todo o Espírito Santo. Esta semana, a oferta é de quase 60 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 1.000.
Há chances para alunos de níveis médio, técnico e superior. Os interessados precisam acessar os sites das empresas para fazer o cadastro. As vagas são retiradas do sistema a medida que forem sendo preenchidas.
É bom lembrar que o candidato precisa preencher corretamente as informações, incluindo contatos por e-mail ou telefone. A ficha incompleta pode ser descartada.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE-ES
Vagas: a oferta é de 13 oportunidades, sendo dez para estudantes de nível superior e três para de nível médio/técnico.
Cursos: Administração (4), Ciências Contábeis (1), Ciência da Computação (2), Sistemas de Informação (1), Engenharia Metalúrgica (1), Pedagogia (1), Técnico em Química (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Segurança do Trabalho (1).
Bolsas: Variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Cadastro: no site www.ciee-es.org.br.
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 21. Há chances em Colatina, Marataízes, Vitória, Serra, Vila Velha, Iúna e Viana.
Cursos: Para nível superior, há vagas para os estudantes de Administração, Marketing, Educação Física, Comunicação Social, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Produção, sendo duas reservadas para Pessoas com Deficiência, na Serra. Há duas oportunidades para estudantes do Ensino Médio e uma para alunos do curso técnico em Informática.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.000.
Cadastro: no site www.superestagios.com.br.
IEL-ES
Vagas: 25
Cursos: As oportunidades são para cursos de nível superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda; para estudantes de nível técnico, nas áreas de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística, Mecânica e Química; além de tecnólogo em Logística.
Bolsas: variam de R$ 420 a R$ 1.000
Cadastro: no site sne.iel.org.br/es.