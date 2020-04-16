Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens talentos

Quase 60 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.000

Oportunidades são para estudantes de níveis médio e superior; cadastro deve ser feito no site das recrutadoras de estagiários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 10:28

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 10:28

estágio
Oportunidades para fazer estágio na Grande Vitória e interior do ES Crédito: Divulgação
Estudantes que querem entrar no mercado de trabalho devem aproveitar as oportunidades de estágio disponíveis em todo o Espírito Santo. Esta semana, a oferta é de quase 60 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 1.000.
Há chances para alunos de níveis médio, técnico e superior. Os interessados precisam acessar os sites das empresas para fazer o cadastro. As vagas são retiradas do sistema a medida que forem sendo preenchidas.
É bom lembrar que o candidato precisa preencher corretamente as informações, incluindo contatos por e-mail ou telefone. A ficha incompleta pode ser descartada.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE-ES

Vagas: a oferta é de 13 oportunidades, sendo dez para estudantes de nível superior e três para de nível médio/técnico.
Cursos: Administração (4), Ciências Contábeis (1), Ciência da Computação (2), Sistemas de Informação (1), Engenharia Metalúrgica (1), Pedagogia (1), Técnico em Química (1), Técnico em Informática (1) e Técnico em Segurança do Trabalho (1).
Bolsas: Variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Cadastro: no site www.ciee-es.org.br.

Veja Também

Governo do ES prorroga prazo do Programa Jovens Valores

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 21. Há chances em Colatina, Marataízes, Vitória, Serra, Vila Velha, Iúna e Viana.
Cursos: Para nível superior, há vagas para os estudantes de Administração, Marketing, Educação Física, Comunicação Social, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Produção, sendo duas reservadas para Pessoas com Deficiência, na Serra. Há duas oportunidades para estudantes do Ensino Médio e uma para alunos do curso técnico em Informática.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.000.
Cadastro: no site www.superestagios.com.br.

Veja Também

Caminhos para subir na carreira e passar de estagiário a chefe

IEL-ES

Vagas: 25
Cursos: As oportunidades são para cursos de nível superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda; para estudantes de nível técnico, nas áreas de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística, Mecânica e Química; além de tecnólogo em Logística.
Bolsas: variam de R$ 420 a R$ 1.000
Cadastro: no site sne.iel.org.br/es.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados