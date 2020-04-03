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Estágio

Governo do ES prorroga prazo do Programa Jovens Valores

Candidato deve ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:24

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:24

estágio
Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Divulgação
As inscrições para o Programa Jovens Valores, do governo do ES, foram prorrogadas até o dia 30 de abril de 2020. O edital ampliando o prazo foi publicado no Diná Oficial do Estado nesta sexta-feira (3).
Ao todo são 1.835 vagas de estágio em 2020. Do total de oportunidades, 835 são destinadas a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual matriculados em escolas de Tempo Integral com carga horária de 7 horas/dia e também para alunos do tempo parcial que peçam transferência para essa oferta.
O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 619,91 e vale-transporte.
Para participar da seleção, o candidato deve ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício.
Os interessados podem se inscrever no site www.jovensvalores.es.gov.br.

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O programa conta com vaga em cerca de 60 formações de níveis Técnico e Superior. Há oportunidades para estudantes de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, entre outros cursos.
O Jovens Valores desempenha também importante papel social, uma vez que a seleção para o estágio prioriza critérios como: renda per capita; participação nos programas Nossa Bolsa, Bolsa Família e ProUni; ingresso em universidades e institutos federais por meio de cotas; jovens em acolhimento institucional e que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa.
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