Governo do ES prorroga prazo do Programa Jovens Valores

Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Divulgação

As inscrições para o Programa Jovens Valores, do governo do ES, foram prorrogadas até o dia 30 de abril de 2020. O edital ampliando o prazo foi publicado no Diná Oficial do Estado nesta sexta-feira (3).

Ao todo são 1.835 vagas de estágio em 2020. Do total de oportunidades, 835 são destinadas a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual matriculados em escolas de Tempo Integral com carga horária de 7 horas/dia e também para alunos do tempo parcial que peçam transferência para essa oferta.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 619,91 e vale-transporte.

Para participar da seleção, o candidato deve ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício.

Os interessados podem se inscrever no site www.jovensvalores.es.gov.br

O programa conta com vaga em cerca de 60 formações de níveis Técnico e Superior. Há oportunidades para estudantes de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, entre outros cursos.