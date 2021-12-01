Escola abre 200 vagas de emprego em nova unidade de Vila Velha

Oportunidades para quem quer atuar na área de Educação. O Centro Educacional Primeiro Mundo está com 200 postos de trabalho abertos na unidade de Vila Velha que entra em atividade a partir de 2022.

As vagas são para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, pedagogos, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, porteiro e auxiliar de cozinha.

Os interessados em trabalhar na escola devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . O processo seletivo conta ainda com entrevista e prova escrita.

Oportunidade para trabalhar como professor Crédito: Freepik

Os selecionados participarão de treinamentos ministrados por profissionais da instituição, conforme a área em que vão atuar.