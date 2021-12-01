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Educação

Escola abre 200 vagas de emprego em nova unidade de Vila Velha

Há oportunidades para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, pedagogos, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, porteiro e auxiliar de cozinha
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 dez 2021 às 14:05

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 14:05

Oportunidades para quem quer atuar na área de Educação. O Centro Educacional Primeiro Mundo está com 200 postos de trabalho abertos na unidade de Vila Velha que entra em atividade a partir de 2022.
As vagas são para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, pedagogos, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, porteiro e auxiliar de cozinha.
Os interessados em trabalhar na escola devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. O processo seletivo conta ainda com entrevista e prova escrita.
Oportunidade para trabalhar como professor
Oportunidade para trabalhar como professor Crédito: Freepik
Os selecionados participarão de treinamentos ministrados por profissionais da instituição, conforme a área em que vão atuar.
A nova unidade da escola vai funcionar na Praia da Costa, em Vila Velha, e terá capacidade para receber 600 alunos. As atividades serão iniciadas no próximo ano letivo e as matrículas estão abertas para as séries do maternal ao 9º ano do ensino fundamental anos finais, em regime integral e semi-integral.

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