ES divulga resultado de seleção com 12 mil vagas em cursos de qualificação

Costura é um dos curso presenciais oferecida pela Qualificar ES Crédito: Freepik

O Governo do Estado do Espírito Santo divulgou, na quarta-feira (8), a lista com o resultado das 11.919 vagas do Qualificar ES. Trata-se dos cursos presenciais da primeira oferta de 2022 do programa. O nome dos classificados está disponível para consulta no site www.qualificar.es.gov.br

Os resultados são referentes aos editais do Qualificar ES Presencial Geral – Região Metropolitana e Interior ( edital nº 001/2022 ) e do Presencial Mulher ( edital nº 002/2022 ). O primeiro, destinado ao público em geral, conta com 9.624 vagas; já o segundo disponibiliza 2.295 vagas exclusivas para mulheres.

Segundo a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), a seleção foi feita de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.

A secretaria também informou que as aulas vão começar no dia 15 de março e a matrícula será realizada no primeiro dia de aula de cada polo pelo professor que ministrará o curso, junto com a entrega de toda a documentação do candidato.

Vale ressaltar que aquele que não comparecer nos três primeiros dias de aula poderá ser excluído do curso. A vaga será substituída pelo suplente, porém, caso não haja um, será substituída por vagas remanescentes.