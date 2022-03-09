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ES divulga resultado de seleção com 12 mil vagas em cursos de qualificação

Governo do Estado publicou nova lista do Qualificar ES. Chances são para a Região Metropolitana e para cidades do interior
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 mar 2022 às 16:33

Publicado em 09 de Março de 2022 às 16:33

Aula de costura oferecida pelo programa Qualificar ES
 Costura é um dos curso presenciais oferecida pela Qualificar ES Crédito: Freepik
O Governo do Estado do Espírito Santo divulgou, na quarta-feira (8), a lista com o resultado das 11.919 vagas do Qualificar ES. Trata-se dos cursos presenciais da primeira oferta de 2022 do programa. O nome dos classificados está disponível para consulta no site www.qualificar.es.gov.br.
Os resultados são referentes aos editais do Qualificar ES Presencial Geral – Região Metropolitana e Interior (edital nº 001/2022) e do Presencial Mulher (edital nº 002/2022). O primeiro, destinado ao público em geral, conta com 9.624 vagas; já o segundo disponibiliza 2.295 vagas exclusivas para mulheres.
Segundo a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), a seleção foi feita de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.
A secretaria também informou que as aulas vão começar no dia 15 de março e a matrícula será realizada no primeiro dia de aula de cada polo pelo professor que ministrará o curso, junto com a entrega de toda a documentação do candidato.
Vale ressaltar que aquele que não comparecer nos três primeiros dias de aula poderá ser excluído do curso. A vaga será substituída pelo suplente, porém, caso não haja um, será substituída por vagas remanescentes.
Ao concluir os cursos presenciais de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas, os alunos vão receber um kit empreendedor com produtos que o ajudarão na abertura de novos negócios.

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