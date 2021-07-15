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Jovens talentos

Empresas abrem seleção para estagiários com bolsas de até R$ 1,2 mil

Há oportunidades para estudantes de níveis técnico e superior; interessados podem se inscrever nos endereços eletrônicos das organizações
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jul 2021 às 14:04

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:04

Navio atracado no TVV, Terminal portuário de Vila Velha
Log-In, que administra do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), tem chances para estudantes Crédito: Thiago Có/Log-In Divulgação
Empresas instaladas no Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para seus programas de estágio. As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis técnico e superior nos mais diversos cursos. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil, além de outros benefícios.
As inscrições para a seleção da Log-In Logística Intermodal, empresa de logística que administra o Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), podem ser feitas até o próximo domingo, dia 18 de julho, no site. De acordo com a companhia, os candidatos precisam estar a partir do 4º período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia e Engenharias.
As chances são para Vila Velha e os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 1.200, além de benefícios como programa de apoio psicológico, orientação financeira e assistência jurídica, descontos em academias e atividades esportivas da plataforma Gympass, além de um dia de folga no mês de aniversário. A carga horária é de seis horas diárias e os contratos serão de dois anos.
Os estagiários serão alocados nas áreas de Produto, Operações, Controladoria, Frota, Suprimentos, Gestão, Novos Projetos e Desenvolvimento Organizacional. O processo seletivo contará com quatro etapas online: inscrição, teste de lógica, entrevistas e encontro com a diretoria responsável pela respectiva posição.
Na Autoglass, a oferta é de 30 vagas, destinadas a estudantes dos seguintes cursos: Psicologia, Administração, Publicidade, Comunicação Social, Design, Produção Gráfica, áreas de TI, Engenharias (como Mecânica, Produção, Elétrica, Civil e Ambiental), Ciências Econômicas, Técnico em Informática, Técnico em Logística e Ciências Contábeis. O valor da bolsa, entretanto, não foi divulgado. A empresa também tem oportunidades para Jovem Aprendiz. A duração média é de um ano e as chances são para atuar em Vila Velha.
As inscrições podem ser feitas até 25 de julho. Para o Programa  de Estádio Futuros Líderes, os interessados podem se inscrever no site. Já para o Autoplay, voltado para área de tecnologia, os estudantes podem se candidatar no endereço eletrônico.

MAIS VAGAS

A empresa de recrutamento Jovem Valor está com 60 vagas de estágio abertas, nesta semana. As oportunidades são para estudantes de ensino médio e de cursos técnicos e superiores, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 800.
Os interessados devem acessar o site, fazer o cadastro completo e, na área de vagas disponíveis, cadastrar-se na oportunidade adequada ao seu perfil. Os recrutadores entram em contato com os candidatos.
As chances são para estudantes dos seguintes cursos: Ensino Médio (44), Técnico em Administração (4), Administração (2), Marketing (3), Nutrição (2), Técnico em Saúde Bucal (2). Farmácia (1), Biomedicina (1) e Análise de Sistemas (1). As oportunidades estão disponíveis na Grande Vitória, Linhares e Fundão.

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