EmpregaJUV abre mais de 200 vagas em cursos para jovens de até 29 anos

Os cursos são destinados aos jovens de 16 a 29 anos que frequentam os CRJs ou que moram nas áreas de abrangência do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Segundo informações do programa, o objetivo é oferecer ferramentas e incentivos para que eles possam adquirir experiência, qualificação e, consequentemente, aumentar suas chances de empregabilidade.