EmpregaJUV abre mais de 200 vagas em cursos para jovens de até 29 anos

O Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV) está com inscrições abertas para o segundo ciclo de cursos profissionalizantes. A oferta é de 233 vagas em cinco opções de qualificação, voltados para candidatos de 10 cidades onde estão instalados os Centros de Referência das Juventudes (CRJs).
Os interessados podem se inscrever até 28 de abril, no site www.juventudes.es.gov.br/empregajuv ou procurar um dos CRJs onde será ofertado o curso do seu interesse.
Os cursos são destinados aos jovens de 16 a 29 anos que frequentam os CRJs ou que moram nas áreas de abrangência do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Segundo informações do programa, o objetivo é oferecer ferramentas e incentivos para que eles possam adquirir experiência, qualificação e, consequentemente, aumentar suas chances de empregabilidade.
O EmpregaJUV é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES).
CRONOGRAMA
- Inscrição: até 28 de abril
- Divulgação dos selecionados: 30 de abril
- Matrícula: 1º a 8 de maio
- Aula inaugural: 9 de maio
CONFIRA AS VAGAS E ONDE SE INSCREVER
- CRJ Aracruz
- Curso: Informática Básica
- Início em: 12/05/2025
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senac Aracruz
- CRJ Cachoeiro
- Curso: Informática Básica
- Início em: 12/05/2025
- Horário: 8h às 12h
- Local: Senac Cachoeiro
- CRJ Colatina
- Curso: Informática Básica
- Início em: 12/05/2025
- Horário: 8h às 12h
- Local: Senac Colatina
- CRJ Feu Rosa
- Curso: Informática Básica
- Início em: 19/05/202
- Horário: 8h às 12h
- Local: Senac Serra
- CRJ Flexal
- Curso: Assistente de Logística
- Início em: 13/05/2025
- Horário: 18h30 às 21h30
- Local: Senac Cariacica
- CRJ Guarapari
- Curso: Assistente de Marketing e Vendas
- Início em: 19/05/2025
- Horário: 18h30 às 21h30
- Local: Sesc Guarapari
- CRJ Linhares
- Curso: Informática Básica
- Início em: 12/05/2025
- Horário: 13h às 17h
- Local: Senac Linhares
- CRJ São Mateus
- Curso: Barbeiro
- Início em: 13/05/2025
- Horário: 8h às 12h
- Local: Senac São Mateus
- CRJ São Pedro
- Curso: Assistente de Marketing e Vendas
- Início em: 29/05/2025
- Horário: 19h às 22h
- Local: Senac Vitória
- CRJ São Torquato
- Curso: Informática Básica
- Início em: 12/05/2025
- Horário: 16h às 20h
- Local: Senac Vila Velha
- CRJ Terra Vermelha
- Curso: Assistente de Logística
- Início em: 14/05/2025
- Horário: 13h às 17h
- Local: Senac Vila Velha
- CRJ Território do Bem
- Curso: Assistente de Tecnologias da Informação
- Início em: 12/05/2025
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senac Vitória