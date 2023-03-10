Eletrobras vai abrir processo seletivo para contratar 832 pessoas

Fachada da Eletrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Eletrobras anunciou nesta quinta-feira (9) que vai lançar um processo seletivo, na segunda quinzena de março, para contratação de 832 pessoas em suas subsidiárias Eletronorte, CGT Eletrosul, Furnas e Chesf.

O objetivo, de acordo com a empresa, é trazer novos talentos e renovar a força de trabalho, "direcionando as contratações de modo a aumentar a diversidade, em várias dimensões, no quadro de funcionários".

As contratações para posições efetivas serão para áreas operacionais, de manutenção e operação, com os níveis médio, médio-técnico e superior.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde. Mais informações serão divulgadas nos canais de comunicação da empresa.