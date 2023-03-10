Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção!

Eletrobras vai abrir processo seletivo para contratar 832 pessoas

Contratações para posições efetivas serão realizadas via regime CLT e serão para áreas operacionais

Publicado em 10 de Março de 2023 às 09:35

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

10 mar 2023 às 09:35
Fachada da Eletrobras
Fachada da Eletrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Eletrobras anunciou nesta quinta-feira (9) que vai lançar um processo seletivo, na segunda quinzena de março, para contratação de 832 pessoas em suas subsidiárias Eletronorte, CGT Eletrosul, Furnas e Chesf.
O objetivo, de acordo com a empresa, é trazer novos talentos e renovar a força de trabalho, "direcionando as contratações de modo a aumentar a diversidade, em várias dimensões, no quadro de funcionários".
As contratações para posições efetivas serão para áreas operacionais, de manutenção e operação, com os níveis médio, médio-técnico e superior.
Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde. Mais informações serão divulgadas nos canais de comunicação da empresa.
O movimento de "oxigenação" do quadro de funcionários já havia sido adiantado no mês passado pelo presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior, que destacou ainda o crescimento de áreas que serão importantes para o novo momento da Eletrobras após a privatização.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Empregos (ES) Trabalho Eletrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados