‘É inevitável', diz Serginho Groisman sobre convivência de gerações no trabalho

Hoje, eu acredito que esse conflito está um pouco menor. Porque não tem jeito, a convivência é necessária. O jovem hoje está cada vez mais tendo acesso ao mercado em profissões que nem existiam antes, muito ligadas à tecnologia. E, às vezes, as gerações passadas não têm esse instrumental. Hoje, a gente convive nas empresas com trabalhos que já eram consagrados antes, mas também com jovens que manejam a tecnologia e transformam esses trabalhos. Então, é inevitável isso. O que precisa ser feito é saber conviver.