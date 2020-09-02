De vendedor a contador: confira as vagas de emprego abertas no ES

As empresas de recrutamento e seleção estão com oportunidades abertas para quem procura um emprego com carteira assinada. Há vagas para trabalhar no Espírito Santo e também em outros Estados.
As oportunidades são para cargos como advogado, motorista, farmacêutico, coordenador comercial, analista de departamento pessoal, contador, desenvolvedor, técnico de segurança do trabalho, vendedor e técnico de enfermagem.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo de acordo com a orientação de cada empresa.
CONFIRA AS VAGAS
CENTER RH
- Vagas
- Advogado júnior
- Atendente de farmácia
- Auxiliar de instalação
- Auxiliar de retenção
- Consultor de venda externo
- Desenvolvedor react mern
- Farmacêutico
- Motorista coletor
- Representante comercial
- Técnico comercial
Como se candidatar: devem ser cadastrados no site www.centerrh.com.br.
SELECTA
- Vagas para o ES:
- Caixa
- Motorista
- Auxiliar de motorista
- Auxiliar de produção
- Vagas para o Rio de Janeiro
- Analista comercial
- Coordenador comercial
- Consultor de vendas interno
- Supervisor de eletrônica
- Vendedor consultivo
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
RHOPEN
- Vagas para o ES:
- Analista de crédito e cobrança líder
- Analista de departamento pessoal
- Analista de departamento pessoal sênior
- Analista de marketing de produtos
- Analista de negócios (pré vendas)
- Analista de suporte ao cliente (bilíngue)
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de recrutamento e seleção sênior - bilíngue
- Analista de treinamento e desenvolvimento
- Analista financeiro
- Assessor de comunicação
- Assistente comercial
- Assistente de comunicação
- Auxiliar geral
- Consultor comercial
- Contador
- Desenvolvedor full javascript stack sr
- Desenvolvedor fullstack web sr (node+ angular)
- Desenvolvedor fullstack web sr (php + ci + jquery)
- Product owner sr (full javascript stack)
- Programador
- Supervisor administrativo
- Supervisor de instalação
- Supervisor de crédito e cobrança
- Supervisor de manutenção preventiva
- Supervisor de monitoramento
- Supervisor de qualidade e gestão integrada
- Supervisor de recursos humanos
- Técnico em segurança do trabalho e meio ambiente
- Tecnico seguranca trabalho
- Técnico em enfermagem do trabalho
- Vendedor de chapas
- Vendedor de contas (k3)
- Vagas para outros Estados:
- Analista operacional (São Luís - MA)
- Assistente administrativo (Mariana - MG)
- Auxiliar administrativo (Guarulhos - SP)
- Auxiliar técnico de manutenção II (Parauapebas - PA)
- Desenhista (Parauapebas - PA)
- Desenvolvedor full stack (São Luís - MA)
- Engenheiro master - geotécnico (Itabira - MG)
- Engenheiro mecânico sênior (Corumbá - MS)
- Engenheiro pleno (Itabira - MG)
- Gerente de filial (Belo Horizonte - MG e Simões Filho - BA)
- Inspetor de manutenção especializado (Congonhas - MG)
- Operador de equipamentos e instalações (Parauapebas - PA)
- Supervisor de manutenção preventiva (Parauapebas - PA)
- Supervisor de manutenção preditiva (Canaã dos Carajás - PA)
- Supervisor de usina tratamento (Congonhas - MG)
- Técnico eletroeletrônica II (Parauapebas - PA)
- Técnico em eletroeletrônica (Mariana - MG)
- Técnico de planejamento e programação de manutenção I (São Gonçalo do Rio Abaixo - MG)
- Técnico mina e geologia II (Curionópolis - PA)
- Vendedor sênior (Parauapebas - PA, Marituba - PA e Fortaleza - CE)
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.rhopen.com.br.
LINCE PSICOLOGIA & GESTÃO
- Vagas:
- Assistente comercial
- Analista contábil
- Analista de sistemas
- Assistente de logística
- Assistente de crédito imobiliário
- Coordenador de marketing
- Desenvolvedor Full stack
- Entregador técnico de veículos
- Encarregado contábil
- Gerente de supermercado
- Gerente de pricing
- Gerente de compras
- Vendedor de loja
- Vendedor externo
- Operador de máquinas
- Técnico de enfermagem
Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site lince.compleo.com.br
PSICOESPAÇO
- Vagas:
- Analista administrativo financeiro
- Analista contábil
- Analista de custos (Linhares)
- Analista de custos sênior
- Analista de departamento fiscal
- Assistente administrativo atendimento - (Área Hospitalar)
- Assistente administrativo de vendas
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente de atendimento (home office)
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção - embalagem e tecelagem
- Consultor comercial
- Coordenador de recepção
- Despachante aduaneiro
- Enfermeiro
- Gerente de fazenda (Pirapora-MG)
- Gerente de mineração e rochas ornamentais
- Gerente de TI
- Instalador júnior
- Pessoas com deficiência (PCD)
- Profissional de vendas e marketing
- Programador pleno
- Supervisor de TI
- Supervisor de costura
- Supervisor operacional
- Suporte de TI
- Técnico de enfermagem
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Vendedor externo (Linhares)
Como se candidatar: Interessados devem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.