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Carteira assinada

De vendedor a contador: confira as vagas de emprego abertas no ES

Há ainda oportunidades para trabalhar em outros Estados; interessados devem se cadastrar as empresas de recrutamento e seleção

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 13:24
Carteira de Trabalho
Vagas para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
As empresas de recrutamento e seleção estão com oportunidades abertas para quem procura um emprego com carteira assinada. Há vagas para trabalhar no Espírito Santo e também em outros Estados.
As oportunidades são para cargos como advogado, motorista, farmacêutico, coordenador comercial, analista de departamento pessoal, contador, desenvolvedor, técnico de segurança do trabalho, vendedor e técnico de enfermagem.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo de acordo com a orientação de cada empresa.

CONFIRA AS VAGAS

CENTER RH

  • Vagas
  • Advogado júnior
  • Atendente de farmácia
  • Auxiliar de instalação
  • Auxiliar de retenção
  • Consultor de venda externo
  • Desenvolvedor react mern
  • Farmacêutico
  • Motorista coletor
  • Representante comercial 
  • Técnico comercial
Como se candidatar: devem ser cadastrados no site www.centerrh.com.br.

SELECTA

  • Vagas para o ES:
  • Caixa
  • Motorista
  • Auxiliar de motorista
  • Auxiliar de produção
  • Vagas para o Rio de Janeiro
  • Analista comercial
  • Coordenador comercial
  • Consultor de vendas interno
  • Supervisor de eletrônica
  • Vendedor consultivo
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

RHOPEN

  • Vagas para o ES: 
  • Analista de crédito e cobrança líder
  • Analista de departamento pessoal
  • Analista de departamento pessoal sênior
  • Analista de marketing de produtos
  • Analista de negócios (pré vendas)
  • Analista de suporte ao cliente (bilíngue)
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de recrutamento e seleção sênior - bilíngue
  • Analista de treinamento e desenvolvimento
  • Analista financeiro
  • Assessor de comunicação
  • Assistente comercial
  • Assistente de comunicação
  • Auxiliar geral
  • Consultor comercial
  • Contador
  • Desenvolvedor full javascript stack sr 
  • Desenvolvedor fullstack web sr (node+ angular)
  • Desenvolvedor fullstack web sr (php + ci + jquery)
  • Product owner sr (full javascript stack)
  • Programador
  • Supervisor administrativo
  • Supervisor de instalação
  • Supervisor de crédito e cobrança
  • Supervisor de manutenção preventiva
  • Supervisor de monitoramento
  • Supervisor de qualidade e gestão integrada
  • Supervisor de recursos humanos
  • Técnico em segurança do trabalho e meio ambiente
  • Tecnico seguranca trabalho
  • Técnico em enfermagem do trabalho
  • Vendedor de chapas
  • Vendedor de contas (k3)
  • Vagas para outros Estados:
  • Analista operacional (São Luís - MA)
  • Assistente administrativo (Mariana - MG)
  • Auxiliar administrativo (Guarulhos - SP)
  • Auxiliar técnico de manutenção II (Parauapebas - PA)
  • Desenhista (Parauapebas - PA)
  • Desenvolvedor full stack (São Luís - MA)
  • Engenheiro master - geotécnico (Itabira - MG)
  • Engenheiro mecânico sênior  (Corumbá - MS)
  • Engenheiro pleno (Itabira - MG)
  • Gerente de filial (Belo Horizonte - MG e Simões Filho - BA)
  • Inspetor de manutenção especializado (Congonhas - MG)
  • Operador de equipamentos e instalações (Parauapebas - PA)
  • Supervisor de manutenção preventiva (Parauapebas - PA)
  • Supervisor de manutenção preditiva (Canaã dos Carajás - PA)
  • Supervisor de usina tratamento (Congonhas - MG)
  • Técnico eletroeletrônica II (Parauapebas - PA)
  • Técnico em eletroeletrônica (Mariana - MG)
  • Técnico de planejamento e programação de manutenção I (São Gonçalo do Rio Abaixo - MG) 
  • Técnico mina e geologia II (Curionópolis - PA)
  • Vendedor sênior (Parauapebas - PA, Marituba - PA e Fortaleza - CE)
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.rhopen.com.br.

LINCE PSICOLOGIA & GESTÃO

  • Vagas:
  • Assistente comercial
  • Analista contábil
  • Analista de sistemas
  • Assistente de logística
  • Assistente de crédito imobiliário
  • Coordenador de marketing
  • Desenvolvedor Full stack
  • Entregador técnico de veículos
  • Encarregado contábil
  • Gerente de supermercado
  • Gerente de pricing
  • Gerente de compras
  • Vendedor de loja
  • Vendedor externo
  • Operador de máquinas
  • Técnico de enfermagem
Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site lince.compleo.com.br

PSICOESPAÇO

  • Vagas:
  • Analista administrativo financeiro
  • Analista contábil
  • Analista de custos (Linhares)
  • Analista de custos sênior
  • Analista de departamento fiscal 
  • Assistente administrativo atendimento - (Área Hospitalar) 
  • Assistente administrativo de vendas 
  • Assistente administrativo financeiro 
  • Assistente de atendimento (home office) 
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de produção - embalagem e tecelagem
  • Consultor comercial 
  • Coordenador de recepção 
  • Despachante aduaneiro 
  • Enfermeiro
  • Gerente de fazenda (Pirapora-MG) 
  • Gerente de mineração e rochas ornamentais
  • Gerente de TI 
  • Instalador júnior
  • Pessoas com deficiência (PCD) 
  • Profissional de vendas e marketing 
  • Programador pleno 
  • Supervisor de TI 
  • Supervisor de costura 
  • Supervisor operacional 
  • Suporte de TI
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Vendedor externo (Linhares) 
Como se candidatar: Interessados devem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.

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