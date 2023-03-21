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Oportunidades!

Correios abre seleção de 4.382 vagas para Jovem Aprendiz

No Espírito Santo, são 85 oportunidades distribuídas em 22 cidades do estado. Inscrições começam na próxima segunda-feira (27)
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

21 mar 2023 às 09:58

Publicado em 21 de Março de 2023 às 09:58

Agência dos Correios
Agência dos Correios Crédito: Divulgação
O Correios divulgou nesta segunda-feira (20) um processo seletivo nacional para o preenchimento de 4.382 vagas e formação de cadastro de reserva para jovens aprendizes. A seleção é para a ocupação de vagas nos cursos de assistente administrativo ou logística e as inscrições começam a partir da próxima segunda-feira (27).
Conforme o edital, as oportunidades são para os turnos matutino e vespertino em diversas cidades do país. No Espírito Santo, são oferecidas 85 vagas em 22 cidades.

Quem pode concorrer?

Podem se inscrever no processo seletivo estudantes com idades entre 14 e 21 anos completos, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental, que estejam matriculados e frequentando a escola, caso não tenham concluído ainda o Ensino Médio.
O edital esclarece ainda que não podem se candidatar jovens que tenham sido contratados anteriormente como jovens aprendizes e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo site dos Correios, a partir do dia 27 de março. O prazo se encerra no dia 21 de abril. Não será cobrada taxa de participação.

Seleção

De acordo com o edital, a primeira fase do processo seletivo deve considerar a somatória de pontos referentes aos seguintes quesitos:
  • Renda familiar mensal;
  • Idade (art. 53 do Decreto N.º 9.579/2018);
  • Instituição de ensino (art. 66 §5º inciso VII do Decreto N.º 9.579/2018);
  • Participação em programas sociais previstos no edital (art. 66 §5º incisos I a V do Decreto N.º 9.579/2018).
Na segunda fase, os candidatos serão convocados para comprovar requisitos de classificação, fazer exame pré-admissional e, por fim, chegar à contratação. Todas as etapas terão caráter eliminatório.

Veja a distribuição de vagas por município no Espírito Santo

  • Alegre (1)
  • Anchieta (1)
  • Aracruz (2)
  • Baixo Guandu (1)
  • Barra de São Francisco (1)
  • Cachoeiro de Itapemirim (4)
  • Cariacica (8)
  • Castelo (1)
  • Colatina (3)
  • Ecoporanga (1)
  • Guaçuí (1)
  • Guarapari (3)
  • Linhares (3)
  • Marataízes (2)
  • Montanha (2)
  • Nova Venécia (1)
  • Pinheiros (1)
  • Santa Maria de Jetibá (1)
  • São Gabriel da Palha (1)
  • São Mateus (3)
  • Serra (15)
  • Venda Nova do Imigrante (1)
  • Vila Velha (9)
  • Vitória (19)

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