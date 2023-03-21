Correios abre seleção de 4.382 vagas para Jovem Aprendiz

Agência dos Correios Crédito: Divulgação

O Correios divulgou nesta segunda-feira (20) um processo seletivo nacional para o preenchimento de 4.382 vagas e formação de cadastro de reserva para jovens aprendizes. A seleção é para a ocupação de vagas nos cursos de assistente administrativo ou logística e as inscrições começam a partir da próxima segunda-feira (27).

Conforme o edital, as oportunidades são para os turnos matutino e vespertino em diversas cidades do país. No Espírito Santo, são oferecidas 85 vagas em 22 cidades.

Quem pode concorrer?

Podem se inscrever no processo seletivo estudantes com idades entre 14 e 21 anos completos, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental, que estejam matriculados e frequentando a escola, caso não tenham concluído ainda o Ensino Médio.

O edital esclarece ainda que não podem se candidatar jovens que tenham sido contratados anteriormente como jovens aprendizes e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo site dos Correios, a partir do dia 27 de março. O prazo se encerra no dia 21 de abril. Não será cobrada taxa de participação.

Seleção

De acordo com o edital, a primeira fase do processo seletivo deve considerar a somatória de pontos referentes aos seguintes quesitos:

Renda familiar mensal;

Idade (art. 53 do Decreto N.º 9.579/2018);

Instituição de ensino (art. 66 §5º inciso VII do Decreto N.º 9.579/2018);

Participação em programas sociais previstos no edital (art. 66 §5º incisos I a V do Decreto N.º 9.579/2018).

Na segunda fase, os candidatos serão convocados para comprovar requisitos de classificação, fazer exame pré-admissional e, por fim, chegar à contratação. Todas as etapas terão caráter eliminatório.

Veja a distribuição de vagas por município no Espírito Santo