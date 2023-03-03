Comércio abre mais de 380 vagas de emprego no ES

Vagas para diversos cargos, como atendente, vendedor e outros. Crédito: Vitor Jubini

Para quem quer um emprego, o comércio varejista oferece oportunidades. Shoppings da Grande Vitória e outras lojas espalhadas pelo Espírito Santo estão com inscrições abertas para vagas com todos os níveis de escolaridade.

Há postos temporários e efetivos. para vagas como vendedor, caixa, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras.

O maior volume de vagas está disponível no comércio varejista. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila Velha (Sindilojas) e com o Polo de Moda Glória, há 210 oportunidades para trabalhar em diversos estabelecimentos do município, inclusive para quem que fazer estágio.

O Shopping Vitória, na capital, tem 29 vagas de trabalho abertas. No entanto, de acordo com o empreendimento, 12 marcas estão confirmadas no centro comercial, que devem gerar 140 empregos diretos.

Entre as novidades estão as lojas Sabor da Terra, Farm Novo Conceito, Adidas Originals, Nova Adidas Performance, Ashua, Soho, Foxton, Open Food, Agavegan, Cosechas, Milk Moo e Kinsu Sushi.

Confira abaixo como se inscrever.

Lojas do comércio varejo de Vila Velha

Detalhes: 200 vagas para trabalhar em Vila Velha

Vendedor

Auxiliar de escritório

Caixa

Ajudante de entrega

Motorista

Atendente

Estagiários administração, contabilidade, gestão comercial

Costureira

Auxiliar de Logística

Shopping Vitória

Vagas: 29

Vendedor

Caixa e vendedor

Auxiliar de cozinha e atendente

Estoquista e vendas

Atendente

Operador de Caixa

Shopping Mestre Álvaro

Detalhes: 12 vagas para trabalhar na Serra

Consultor de vendas

Auxiliar de loja

Vendedor

Auxiliar de Limpeza

Assessor de clientes

Saladeiro

Atendente de lanchonete

Boulevard Shopping

Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas.

Detalhes: 77 vagas para trabalhar em Vila Velha

Consultor de Vendas

Vendedor

Auxiliar de loja

Estoquista

Operador de caixa

Manicure

Cabelereiro

Fiscal

Atendente

Garçom

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Recriação

Vendas

Auxiliar de Pizzaria

Auxiliar de Cozinha

Churrasqueiro

Cumim

Sipolatti

Como se candidatar: os interessados podem fazer o os interessados podem fazer o cadastro no site da loja

Detalhes: 42 vagas para Cariacica, Viana, Colatina, São Mateus, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Gabriel da Palha, Marechal Floriano, Barra de São Francisco, Colatina.

Ajudante de carga e descarga

Analista de Controladoria

Analista de Qualidade

Aprendiz

Armazenista

Assistente de Desenvolvimento Sênior

Auxiliar de Crediário

Auxiliar de Manutenção

Expedidor

Técnico em Manutenção

Vendedor

Vendedor de Televendas

C&C

Detalhes: 15 vagas para trabalhar na Serra. Assistente Sac.

Atendente de loja

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Operacional

Fiscal de Caixa

Gerente de Vendas

Vendedor

Vendedor Externa

C&A

Detalhes: 3 vagas para trabalhar em Vila Velha, Vitória, Serra.

Operador de Caixa

Fiscal de Loja

Consultor de Produtos e Serviços

Madereira e Madeira

Detalhes: duas vagas para Viana

Analista de Logística Júnior

Pessoa Analista de Expedição Júnior

Nonna Barberia

Detalhes: três vagas para trabalhar em Vitória.

Como se candidatar: entrar em contato com a loja.

Cozinheiro

Auxiliar de Cozinha

Masseiro

Casa&Video

Detalhes: seis vagas para trabalhar em Vila Velha e Vitória

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja