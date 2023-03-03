Comércio abre mais de 380 vagas de emprego no ES

Para quem quer um emprego, o comércio varejista oferece oportunidades. Shoppings da Grande Vitória e outras lojas espalhadas pelo Espírito Santo estão com inscrições abertas para vagas com todos os níveis de escolaridade.
Há postos temporários e efetivos. para vagas como vendedor, caixa, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras.
O maior volume de vagas está disponível no comércio varejista. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila Velha (Sindilojas) e com o Polo de Moda Glória, há 210 oportunidades para trabalhar em diversos estabelecimentos do município, inclusive para quem que fazer estágio.
O Shopping Vitória, na capital, tem 29 vagas de trabalho abertas. No entanto, de acordo com o empreendimento, 12 marcas estão confirmadas no centro comercial, que devem gerar 140 empregos diretos.
Entre as novidades estão as lojas Sabor da Terra, Farm Novo Conceito, Adidas Originals, Nova Adidas Performance, Ashua, Soho, Foxton, Open Food, Agavegan, Cosechas, Milk Moo e Kinsu Sushi.
Confira abaixo como se inscrever.
Lojas do comércio varejo de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para [email protected] e para [email protected]
Detalhes: 200 vagas para trabalhar em Vila Velha
- Vendedor
- Auxiliar de escritório
- Caixa
- Ajudante de entrega
- Motorista
- Atendente
- Estagiários administração, contabilidade, gestão comercial
- Costureira
- Auxiliar de Logística
Shopping Vitória
Vagas: 29
- Vendedor
- Caixa e vendedor
- Auxiliar de cozinha e atendente
- Estoquista e vendas
- Atendente
- Operador de Caixa
Shopping Mestre Álvaro
Detalhes: 12 vagas para trabalhar na Serra
- Consultor de vendas
- Auxiliar de loja
- Vendedor
- Auxiliar de Limpeza
- Assessor de clientes
- Saladeiro
- Atendente de lanchonete
Boulevard Shopping
Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas.
Detalhes: 77 vagas para trabalhar em Vila Velha
- Consultor de Vendas
- Vendedor
- Auxiliar de loja
- Estoquista
- Operador de caixa
- Manicure
- Cabelereiro
- Fiscal
- Atendente
- Garçom
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Auxiliar de Recriação
- Vendas
- Auxiliar de Pizzaria
- Auxiliar de Cozinha
- Churrasqueiro
- Cumim
Sipolatti
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site da loja.
Detalhes: 42 vagas para Cariacica, Viana, Colatina, São Mateus, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Gabriel da Palha, Marechal Floriano, Barra de São Francisco, Colatina.
- Ajudante de carga e descarga
- Analista de Controladoria
- Analista de Qualidade
- Aprendiz
- Armazenista
- Assistente de Desenvolvimento Sênior
- Auxiliar de Crediário
- Auxiliar de Manutenção
- Expedidor
- Técnico em Manutenção
- Vendedor
- Vendedor de Televendas
C&C
Detalhes: 15 vagas para trabalhar na Serra. Assistente Sac.
- Atendente de loja
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar Operacional
- Fiscal de Caixa
- Gerente de Vendas
- Vendedor
- Vendedor Externa
C&A
Como se candidatar: os interessados podem se candidatar no site de cadastro de vagas.
Detalhes: 3 vagas para trabalhar em Vila Velha, Vitória, Serra.
- Operador de Caixa
- Fiscal de Loja
- Consultor de Produtos e Serviços
Madereira e Madeira
Detalhes: duas vagas para Viana
- Analista de Logística Júnior
- Pessoa Analista de Expedição Júnior
Nonna Barberia
Detalhes: três vagas para trabalhar em Vitória.
Como se candidatar: entrar em contato com a loja.
- Cozinheiro
- Auxiliar de Cozinha
- Masseiro
Casa&Video
Detalhes: seis vagas para trabalhar em Vila Velha e Vitória
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da loja
- Gerente de Loja
- Operador de Loja
- Operador Fiscal
- Promotor de Vendas
- Subgerente de Checkout
- Subgerente de loja