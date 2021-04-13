Caixa abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil

Agência da Caixa Econômica em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários . A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes de níveis médio, técnico e superior, além de alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As oportunidades são para todo o Brasil, inclusive para o Espírito Santo

Os selecionados vão receber bolsas-auxílio que variam de R$ 400 a R$ 1.000, mais auxílio-transporte de R$ 130 por mês, entre outros benefícios. A carga horária varia de 20 a 25 horas semanais.

O prazo para se inscrever segue até o dia 15 de abril de 2021, no endereço eletrônico do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Para o Espírito Santo, as oportunidades são para estudantes de cursos de arquitetura e urbanismo, direito, engenharia civil, ensino médio ou EJA e ensino técnico. Há chances em Vitória e no interior.

O processo seletivo contará com prova objetiva, com questões de língua portuguesa, noções de informática, matemática e/ou conhecimentos específicos, além de entrevista. A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser renovada.

REQUISITOS

O candidato deve ter idade mínima de 16 anos e estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência comprovada. É necessário ainda seguir os seguintes critérios: