Caixa abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de estudantes de níveis médio, técnico e superior, além de alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As oportunidades são para todo o Brasil, inclusive para o Espírito Santo.
Os selecionados vão receber bolsas-auxílio que variam de R$ 400 a R$ 1.000, mais auxílio-transporte de R$ 130 por mês, entre outros benefícios. A carga horária varia de 20 a 25 horas semanais.
O prazo para se inscrever segue até o dia 15 de abril de 2021, no endereço eletrônico do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).
Para o Espírito Santo, as oportunidades são para estudantes de cursos de arquitetura e urbanismo, direito, engenharia civil, ensino médio ou EJA e ensino técnico. Há chances em Vitória e no interior.
O processo seletivo contará com prova objetiva, com questões de língua portuguesa, noções de informática, matemática e/ou conhecimentos específicos, além de entrevista. A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser renovada.
REQUISITOS
O candidato deve ter idade mínima de 16 anos e estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência comprovada. É necessário ainda seguir os seguintes critérios:
- Arquitetura e Urbanismo e Engenharia: mínimo o 5º semestre ao penúltimo semestre dos cursos de ensino superior;
- Direito: no mínimo o 5º semestre e no máximo o 9º semestre do curso de ensino superior;
- Ensino médio ou EJA: do 1º e 3º ano, tendo disponibilidade de estagiar no mínimo 06 meses;
- Nível técnico e/ou integrado ao ensino médio: do 1º ao penúltimo semestre dos cursos, tendo disponibilidade de estagiar no mínimo 6 meses.