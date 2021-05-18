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Jovens talentos

BR Distribuidora abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,9 mil

Oportunidades são para estudantes de cursos de graduação e técnico; interessados podem ser inscrever até 28 de maio, no site do programa

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 11:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 mai 2021 às 11:33
BR Distribuidora: empresa foi privatizada e quer mudar modelo organizacional
BR Distribuidora: empresa foi privatizada em julho de 2019 Crédito: BR Distribuidora/Divulgação
BR Distribuidora está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A oferta é de 90 oportunidades voltadas a estudantes de nível superior e técnico, nos seguintes Estados: Espírito Santo, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.
As bolsas para os alunos de graduação são de R$ 1.930,70 e para os de cursos técnicos, R$ 1.366,70. A carga horária é de quatro horas diárias para os estudantes de nível técnico e de seis horas para os de ensino superior. O contrato de estágio terá a duração de até dois anos, sendo renovado a cada 6 meses.
De acordo com informações da companhia, podem participar candidatos de mais de 30 cursos, como Engenharia, Química, Administração, Comunicação, Direito e Design. No Espírito Santo, as vagas são para Técnico em Segurança do Trabalho.
Para participar, os estudantes de graduação precisam ter formatura prevista a partir de julho de 2023. Já quem for se inscrever para o estágio de nível técnico precisa ter a conclusão do curso a partir de julho de 2022. Neste caso, é possível que o aluno tenha concluído o curso e estar devendo carga horária de estágio que possibilite cumprir um ano de contrato. É preciso ainda ter bons conhecimentos de Pacote Office, especialmente Excel.
Os interessados podem se inscrever até 28 de maio, no site do programa de estágio. É bom lembrar que os estudantes inscritos em processos seletivos anteriores precisam realizar novo cadastro.
A companhia informou que o programa de estágio tem como objetivo desenvolver as habilidades dos estudantes, potencializando a chance do ingresso na empresa após a formatura.

SAIBA MAIS

Requisitos

  • Ser maior de 18 anos;
  • Estar cursando os dois últimos anos ou quatro últimos semestres, no caso de estudantes de nível superior (bacharelados);
  • Estar cursando o último ano no caso de estudantes de nível técnico. Para aqueles que concluíram o curso é possível realizar o estágio na companhia, desde que a Instituição de Ensino informe (por meio de declaração) que o estágio é condição indispensável para obtenção de certificado ou diploma;
  • Estar matriculado em um dos cursos em que a BR oferece estágio;
  • Estar em dia com as obrigações militares, no caso de estudantes do sexo masculino maiores de 18 anos.

Benefícios

  • Seguro de acidente pessoais, conforme previsto na Lei 11.788 -25/09/2008;
  • Bolsa-estágio: Superior: R$ 1.930,70 e Técnico: R$ 1.366,70;
  • Vale Transporte;
  • Vale Refeição

Cursos superiores

  • Administração
  • Psicologia
  • Pedagogia
  • Ciências Contábeis
  • Economia
  • Arquitetura
  • Estatística
  • Matemática
  • Química
  • Análise de Sistemas e afins
  • Desenho Industrial
  • Design
  • Comunicação Visual
  • Publicidade e Propaganda
  • Marketing
  • Relações Públicas
  • Comunicação Social
  • Arte
  • Direito 
  • Engenharia (de Produção, Petróleo, Elétrica, Mecânica e Química)

Cursos técnicos

  • Em Segurança do Trabalho
  • Eletrônica
  • Eletrotécnica
  • Química, Mecânica
  • Automação Industrial

Locais onde são oferecidas as vagas

  • Rio de Janeiro, Volta Redonda, Porto do Açu e Duque de Caxias (RJ)
  • Betim e Belo Horizonte (MG)
  • São Paulo, Bauru, Cubatão e Presidente Prudente (SP)
  • Fortaleza (CE)
  • Cuiabá (MT)
  • Belém e Marabá (PA)
  • Mataripe (BA)
  • Vitória (ES)
  • Suape (PE)
  • Teresina (PI) 
  • Brasília (DF)

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