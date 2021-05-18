BR Distribuidora abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,9 mil

A BR Distribuidora está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A oferta é de 90 oportunidades voltadas a estudantes de nível superior e técnico, nos seguintes Estados: Espírito Santo, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.
As bolsas para os alunos de graduação são de R$ 1.930,70 e para os de cursos técnicos, R$ 1.366,70. A carga horária é de quatro horas diárias para os estudantes de nível técnico e de seis horas para os de ensino superior. O contrato de estágio terá a duração de até dois anos, sendo renovado a cada 6 meses.
De acordo com informações da companhia, podem participar candidatos de mais de 30 cursos, como Engenharia, Química, Administração, Comunicação, Direito e Design. No Espírito Santo, as vagas são para Técnico em Segurança do Trabalho.
Para participar, os estudantes de graduação precisam ter formatura prevista a partir de julho de 2023. Já quem for se inscrever para o estágio de nível técnico precisa ter a conclusão do curso a partir de julho de 2022. Neste caso, é possível que o aluno tenha concluído o curso e estar devendo carga horária de estágio que possibilite cumprir um ano de contrato. É preciso ainda ter bons conhecimentos de Pacote Office, especialmente Excel.
Os interessados podem se inscrever até 28 de maio, no site do programa de estágio. É bom lembrar que os estudantes inscritos em processos seletivos anteriores precisam realizar novo cadastro.
A companhia informou que o programa de estágio tem como objetivo desenvolver as habilidades dos estudantes, potencializando a chance do ingresso na empresa após a formatura.
SAIBA MAIS
Requisitos
- Ser maior de 18 anos;
- Estar cursando os dois últimos anos ou quatro últimos semestres, no caso de estudantes de nível superior (bacharelados);
- Estar cursando o último ano no caso de estudantes de nível técnico. Para aqueles que concluíram o curso é possível realizar o estágio na companhia, desde que a Instituição de Ensino informe (por meio de declaração) que o estágio é condição indispensável para obtenção de certificado ou diploma;
- Estar matriculado em um dos cursos em que a BR oferece estágio;
- Estar em dia com as obrigações militares, no caso de estudantes do sexo masculino maiores de 18 anos.
Benefícios
- Seguro de acidente pessoais, conforme previsto na Lei 11.788 -25/09/2008;
- Bolsa-estágio: Superior: R$ 1.930,70 e Técnico: R$ 1.366,70;
- Vale Transporte;
- Vale Refeição
Cursos superiores
- Administração
- Psicologia
- Pedagogia
- Ciências Contábeis
- Economia
- Arquitetura
- Estatística
- Matemática
- Química
- Análise de Sistemas e afins
- Desenho Industrial
- Design
- Comunicação Visual
- Publicidade e Propaganda
- Marketing
- Relações Públicas
- Comunicação Social
- Arte
- Direito
- Engenharia (de Produção, Petróleo, Elétrica, Mecânica e Química)
Cursos técnicos
- Em Segurança do Trabalho
- Eletrônica
- Eletrotécnica
- Química, Mecânica
- Automação Industrial
Locais onde são oferecidas as vagas
- Rio de Janeiro, Volta Redonda, Porto do Açu e Duque de Caxias (RJ)
- Betim e Belo Horizonte (MG)
- São Paulo, Bauru, Cubatão e Presidente Prudente (SP)
- Fortaleza (CE)
- Cuiabá (MT)
- Belém e Marabá (PA)
- Mataripe (BA)
- Vitória (ES)
- Suape (PE)
- Teresina (PI)
- Brasília (DF)