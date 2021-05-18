BR Distribuidora abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,9 mil

BR Distribuidora: empresa foi privatizada em julho de 2019 Crédito: BR Distribuidora/Divulgação

BR Distribuidora está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários . A oferta é de 90 oportunidades voltadas a estudantes de nível superior e técnico, nos seguintes Estados: Espírito Santo , Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

As bolsas para os alunos de graduação são de R$ 1.930,70 e para os de cursos técnicos, R$ 1.366,70. A carga horária é de quatro horas diárias para os estudantes de nível técnico e de seis horas para os de ensino superior. O contrato de estágio terá a duração de até dois anos, sendo renovado a cada 6 meses.

De acordo com informações da companhia, podem participar candidatos de mais de 30 cursos, como Engenharia, Química, Administração, Comunicação, Direito e Design. No Espírito Santo, as vagas são para Técnico em Segurança do Trabalho.

Para participar, os estudantes de graduação precisam ter formatura prevista a partir de julho de 2023. Já quem for se inscrever para o estágio de nível técnico precisa ter a conclusão do curso a partir de julho de 2022. Neste caso, é possível que o aluno tenha concluído o curso e estar devendo carga horária de estágio que possibilite cumprir um ano de contrato. É preciso ainda ter bons conhecimentos de Pacote Office, especialmente Excel.

Os interessados podem se inscrever até 28 de maio, no site do programa de estágio . É bom lembrar que os estudantes inscritos em processos seletivos anteriores precisam realizar novo cadastro.

A companhia informou que o programa de estágio tem como objetivo desenvolver as habilidades dos estudantes, potencializando a chance do ingresso na empresa após a formatura.

SAIBA MAIS

Requisitos

Ser maior de 18 anos;

Estar cursando os dois últimos anos ou quatro últimos semestres, no caso de estudantes de nível superior (bacharelados);

Estar cursando o último ano no caso de estudantes de nível técnico. Para aqueles que concluíram o curso é possível realizar o estágio na companhia, desde que a Instituição de Ensino informe (por meio de declaração) que o estágio é condição indispensável para obtenção de certificado ou diploma;

Estar matriculado em um dos cursos em que a BR oferece estágio;

Estar em dia com as obrigações militares, no caso de estudantes do sexo masculino maiores de 18 anos.

Benefícios

Seguro de acidente pessoais, conforme previsto na Lei 11.788 -25/09/2008;



Bolsa-estágio: Superior: R$ 1.930,70 e Técnico: R$ 1.366,70;

Vale Transporte;

Vale Refeição

Cursos superiores

Administração



Psicologia

Pedagogia

Ciências Contábeis

Economia

Arquitetura

Estatística

Matemática

Química

Análise de Sistemas e afins

Desenho Industrial

Design

Comunicação Visual

Publicidade e Propaganda

Marketing

Relações Públicas

Comunicação Social

Arte

Direito

Engenharia (de Produção, Petróleo, Elétrica, Mecânica e Química)

Cursos técnicos

Em Segurança do Trabalho



Eletrônica

Eletrotécnica

Química, Mecânica

Automação Industrial

Locais onde são oferecidas as vagas