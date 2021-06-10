Bolsa de R$ 400: veja por cidade e escola as vagas para curso técnico no ES

Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/ Sedu

715 vagas nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma concomitante. As oportunidades estão disponíveis em 19 municípios do Espírito Santo, por meio do Programa Novos Caminhos. Veja quais são. (Lista no final da matéria) Para os estudantes que estão em busca de capacitação, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas paranos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma concomitante. As oportunidades estão disponíveis em, por meio do Programa Novos Caminhos. Veja quais são. (Lista no final da matéria)

As vagas são oferecidas no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Ao todo, são oito opções de cursos como Técnico em Administração, Meio Ambiente e Logística.

As aulas devem começar no segundo semestre de 2021. Durante o curso, os alunos recebem bolsa-formação, no valor de R$ 400, além de um kit escolar com material didático.

O benefício será cancelado caso o estudante se ausentar nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; for reprovado, por nota ou frequência, numa mesma etapa, disciplina ou módulo do curso técnico; entre outros critérios.

INSCRIÇÕES

Podem se inscrever estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio regular da rede pública estadual. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de junho, no site do programa.

Primeiro o candidato precisa acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br realizar o seu cadastro no Portal “Acesso Cidadão”. Na hora de se inscrever, o estudante deverá informar o CPF ou e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros).

O candidato poderá optar por apenas uma escola e curso técnico; e escolher turno diferente do que esteja matriculado no ensino médio regular, em tempo parcial, no ano letivo de 2021.

CONFIRA A LISTA DOS CURSOS E MUNICÍPIOS

Santa Maria de Jetibá

EEEFM Graça Aranha, Av. Hermann Roelke, 131, Centro.

Técnico em Comércio: 35 vagas para o período noturno.

Afonso Cláudio

CEEFMTI Afonso Cláudio, Rua Ute Amelia Gastin Padua, 50/124, Sao Tarcisio.

Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.

Conceição do Castelo

EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas, Praça da Matriz, Centro.

Técnico em Agronegócio: 35 vagas para o período noturno.

Barra de São Francisco

CEEFMTI João XXIII, Alameda Joao XXIII, 144, Vila Pereira.

Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.

Mimoso Do Sul

EEEFM Monsenhor Elias Tomasi, Praça Dep Evaldo Ribeiro Castro, Centro.

Técnico em Recursos Humanos: 35 vagas para o período noturno.

Castelo

EEEFM João Bley, Rua Machado de Assis, 694, São Miguel.

Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.

Itapemirim

CEEFMTI Washington Pinheiro Meirelles, Av. Cristiano Dias Lopes, Centro.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Fundão

CEEFMTI Nair Miranda, Rua Vicente Fernandes de Oliveira, 38, Centro

Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.

Serra

EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, Av. Des. Mário da Silva Nunes, 1.000, Jardim Limoeiro.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Vitória

EEEM Arnulpho Mattos, Rua Presidente Nereu Ramos, 172, Bairro República.

Técnico em Mecânica: 40 vagas para o período noturno.

Cariacica

EEEM Coronel Olímpio Cunha, Rua Mario Araujo, Santana.

Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.

Colatina

EEEFM Rubens Rangel, Rua Dom Pedro II, Esplanada.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Alegre

EEEFM Prof. Pedro Simão, Rua Antonio Lemos Barbosa, Vila Do Sul.

Técnico em Comércio: 30 vagas para o período vespertino.

Aracruz

CEEMTI Monsenhor Guilherme Schmitz, Rua Aristides Bitti, D. Carli

Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.

Linhares

CEEFMTI Bartouvino Costa, Avenida Jones dos Santos Neves, Centro

Técnico em Comércio: 40 vagas para o período noturno.

Sooretama

EEEFM Armando Barbosa Quitiba, Rua Vitorio Bobbio, Centro

Técnico em Logística: 40 vagas para o período noturno.

Nova Venécia

EEEFM José Zamprogno, Av. Carlos Krauser, Zona Urbana.

Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.

Conceição da Barra

EEEFM Augusto de Oliveira, Av. Valderedo Poyares Faria, Campo Verde.

Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.