ArcelorMittal abre vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 923

Visão área da ArceloMittal Tubarão Crédito: ArceloMittal Tubarão/Divulgação

ArcelorMittal Tubarão abre nesta terça-feira (28) inscrições para o programa de estágio 2022. São cerca de 300 oportunidades para estudantes de ensino técnico e superior. A previsão é de que os selecionados comecem a atuar em março do ano que vem.

As bolsas-auxílio serão de R$ 860 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 923 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.

Os interessados têm até o dia 18 de outubro, às 15h, para se inscrever no site do programa

De acordo com as regras da seleção, os candidatos devem morar na Grande Vitória . Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2021 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Os alunos do ensino superior devem concluir sua graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

A seleção dos estudantes será feita por meio de triagem de inscrições, prova on-line (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), painéis virtuais e exames médicos.

A siderúrgica valoriza a Diversidade e Inclusão. Por isso, incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas. A gerente de pessoas: Atração, Carreira e Cultura da ArcelorMittal Tubarão, Juliana Oliveira, ressalta que a meta da companhia é ter 30% de mulheres em todos os níveis hierárquicos da empresa até 2030.

CONFIRA AS VAGAS

Ensino superior

Administração

Arquivologia

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Ambiental

Engenharia Controle e Automação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Química

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Jornalismo

Marketing

Nutrição

Psicologia

Publicidade

Química - Bacharel

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Sistemas de Informação

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Secretariado Executivo

Ensino técnico

Técnico Administração

Técnico Automação Industrial

Técnico Contabilidade

Técnico de Refrigeração

Técnico Edificações

Técnico Eletrotécnica

Técnico em Química

Técnico Enfermagem

Técnico Informática

Técnico Logística

Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária

Técnico Mecânica

Técnico Meio Ambiente

Técnico Metalurgia

Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

O QUE CAI NA PROVA

Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.

Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.