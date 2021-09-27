ArcelorMittal abre vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 923

A ArcelorMittal Tubarão abre nesta terça-feira (28) inscrições para o programa de estágio 2022. São cerca de 300 oportunidades para estudantes de ensino técnico e superior. A previsão é de que os selecionados comecem a atuar em março do ano que vem.
As bolsas-auxílio serão de R$ 860 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 923 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.
Os interessados têm até o dia 18 de outubro, às 15h, para se inscrever no site do programa.
De acordo com as regras da seleção, os candidatos devem morar na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2021 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Os alunos do ensino superior devem concluir sua graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.
A seleção dos estudantes será feita por meio de triagem de inscrições, prova on-line (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), painéis virtuais e exames médicos.
A siderúrgica valoriza a Diversidade e Inclusão. Por isso, incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas. A gerente de pessoas: Atração, Carreira e Cultura da ArcelorMittal Tubarão, Juliana Oliveira, ressalta que a meta da companhia é ter 30% de mulheres em todos os níveis hierárquicos da empresa até 2030.
CONFIRA AS VAGAS
- Ensino superior
- Administração
- Arquivologia
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Comércio Exterior
- Direito
- Economia
- Enfermagem
- Engenharia Civil
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Controle e Automação
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
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- Engenharia Química
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- Psicologia
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- Sistemas de Informação
- Serviço Social
- Secretariado Executivo
- Ensino técnico
- Técnico Administração
- Técnico Automação Industrial
- Técnico Contabilidade
- Técnico de Refrigeração
- Técnico Edificações
- Técnico Eletrotécnica
- Técnico em Química
- Técnico Enfermagem
- Técnico Informática
- Técnico Logística
- Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária
- Técnico Mecânica
- Técnico Meio Ambiente
- Técnico Metalurgia
- Técnico Portos
- Técnico Segurança do Trabalho
O QUE CAI NA PROVA
Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.
Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.
Conhecimentos Gerais: Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.