AGU abre seleção para estagiários com bolsa de até R$ 1,1 mil

A Advocacia Geral da União (AGU) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva de estagiários de níveis médio e superior. Os estudantes terão carga horária de 20 ou 30 horas semanais, pela manhã ou a tarde. A bolsa-auxílio varia de R$ 486,05 a R$ 1.125,69, além de auxílio-transporte diário de R$ 10.
As oportunidades são oferecidas em diversos Estados, entre eles o Espírito Santo. Neste caso, as chances são para alunos do curso de Direito, que estejam entre o 1º e o 4º semestre. Para participar, é necessário que os candidatos estejam regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação.
As inscrições podem ser feitas até 11 de fevereiro de 2021, no site do CIEE.
A seleção será composta por duas etapas. Na primeira, haverá prova objetiva, prevista para ser aplicada de maneira virtual durante o período de inscrições. A segunda etapa é formada por entrevista.
Os estudantes terão que resolver de 20 ou 40 questões, envolvendo os seguintes conteúdos: língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e/ou informática.