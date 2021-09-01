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Qualificação profissional

Abertas 35 vagas em cursos de graça em Conceição da Barra

Oportunidades são para o curso de Assistente Administrativo; interessados precisam ter mais de 16 anos e ser alfabetizado

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 set 2021 às 12:14
teclado de computador
Candidatos ao curso de Assistente Administrativo precisam se inscrever pela internet Crédito: Pintrest
Já estão abertas as inscrições para as 35 vagas do curso de Assistente Administrativo oferecidas pelo governo do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas aos moradores de Conceição da Barra, no Norte do Estado, que tenham, no mínimo, 16 anos completos e sejam alfabetizados, ou seja, saibam ler e escrever. O participante terá a chance de aprender sobre a profissão e conseguir um emprego com carteira assinada. 
Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro, no site www.qualificar.es.gov.br. Ao acessar o endereço eletrônico, o candidato precisa preencher corretamente a ficha de inscrição com nome e sobrenome. Será permitida uma inscrição por CPF.
A carga horária será de 90 horas e a qualificação será realizada no período noturno, das 19h às 22h, no Centro Integrado de Ensino Complementar (CIEC), localizado na Rua Coronel Vindilino Matos de Lima, s/n, Centro.
Segundo a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Secti), a classificação será feita conforme a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.
A lista dos classificados será divulgada no site do programa no dia 22 de setembro. Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no cadastro ou inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o suporte do programa, pelo e-mail [email protected].

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