Abertas 35 vagas em cursos de graça em Conceição da Barra

A carga horária será de 90 horas e a qualificação será realizada no período noturno, das 19h às 22h, no Centro Integrado de Ensino Complementar (CIEC), localizado na Rua Coronel Vindilino Matos de Lima, s/n, Centro.

Segundo a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Secti), a classificação será feita conforme a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.