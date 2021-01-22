Abertas 323 vagas no ES em cursos de graça para mulheres

Mulheres moradoras de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória que querem aprender uma profissão já podem se inscrever nos cursos de qualificação oferecidos pelo Programa Qualificar ES. A oferta é de 323 oportunidades somente para participantes femininas. Este é o 1° ciclo de oferta.
Os cursos são para quem quer trabalhar como maquiadora, design de sobrancelhas, atendimento ao cliente e confeiteira. Os treinamentos são presenciais e de graça. As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio da extensão do programa, o Qualificar ES Mulher.
As interessadas podem se inscrever até o dia 28 de janeiro, no site do Qualificar ES. Para participar dos cursos é necessário ter mais de 16 anos e ser moradora do município onde o curso será ofertado.
A lista das selecionadas para os cursos será divulgada no dia 3 de fevereiro e as aulas começarão na segunda semana do mesmo mês.
VAGAS DO QUALIFICAR ES MULHER
Cariacica
- Polo 1
- EEEFM Mariano Firme De Souza, Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.
- Cursos:
- Maquiadora (15)
- Polo 2
- Igreja Assembleia de Deus Madureira, Rua São Mateus, 10, Vila Independência.
- Cursos:
- Confeitaria (15)
- Atendimento ao cliente (15)
- Polo 3
- Igreja Assembleia de Deus, Rua I 301, Jardim de Alah.
- Cursos:
- Maquiadora (15)
- Design de sobrancelhas (15)
- Polo 4
- Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova Rosa da Penha, Rua 74, 155, Nova Rosa da Penha.
- Cursos:
- Maquiador (12)
- Design de sobrancelhas (12)
- Polo 5
- EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.
- Cursos:
- Maquiadora (15)
Vila Velha
- Polo 1
- EEEFM Adolfina Zamprogno, Rua Sebastião Gaiba, s/n, Vila Garrido.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (14)
- Polo 2
- EEEFM Silvio Rocio, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.
- Curso:
- Maquiadora (15)
- Polo 3
- Instituição Nossa Casa Senhora de Lourdes, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.
- Curso:
- Maquiadora (15)
- Polo 4
- Igreja do Evangelho Guadrangular - Família Barramares, Rua Dom Américo, 497, Barramares.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (15)
- Maquiadora (15)
- Polo 5
- Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n - Cristóvão Colombo.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (15)
- Maquiadora (15)
Vitória
- Polo 1
- EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Rua Rubens Bley, 100, da Penha.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (15)
- Maquiadora (15)
- Polo 2
- Igreja Assembleia de Deus em Nova Palestina (Adenop), Rodovia Serafim Derenzi 5821 - Nova Palestina.
- Cursos:
- Maquiadora (15)
- Design de sobrancelhas (15)
- Polo 3
- Igreja Assembleia de Deus de Vitória, Rua 4 de Setembro, 117 - São Pedro I.
- Cursos:
- Maquiador (15)
Serra
- Polo 1
- Centro Comunitário Castro Alves, Rua C-3, s/n, Conjunto Carapina 1.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (15)
- Maquiador (15)