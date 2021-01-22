Abertas 323 vagas no ES em cursos de graça para mulheres

Os cursos são para quem quer trabalhar como maquiadora, design de sobrancelhas, atendimento ao cliente e confeiteira. Os treinamentos são presenciais e de graça. As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio da extensão do programa, o Qualificar ES Mulher.