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Qualificação

Abertas 323 vagas no ES em cursos de graça para mulheres

Oportunidades são para os cursos de maquiadora e design de sobrancelhas para quem mora em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jan 2021 às 20:02

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 20:02

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
Mulheres moradoras de Cariacica, SerraVila Velha e Vitória que querem aprender uma profissão já podem se inscrever nos cursos de qualificação oferecidos pelo Programa Qualificar ES. A oferta é de 323 oportunidades somente para participantes femininas. Este é o 1° ciclo de oferta.
Os cursos são para quem quer trabalhar como maquiadora, design de sobrancelhas, atendimento ao cliente e confeiteira. Os treinamentos são presenciais e de graça. As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio da extensão do programa, o Qualificar ES Mulher.
As interessadas podem se inscrever até o dia 28 de janeiro, no site do Qualificar ES. Para participar dos cursos é necessário ter mais de 16 anos e ser moradora do município onde o curso será ofertado.
A lista das selecionadas para os cursos será divulgada no dia 3 de fevereiro e as aulas começarão na segunda semana do mesmo mês.
Ao todo, o Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para 2.254 vagas em cursos de qualificação profissional em 11 municípios capixabas.

Veja Também

Governo do ES abre 2.254 vagas para cursos de qualificação

VAGAS DO QUALIFICAR ES MULHER

Cariacica

  • Polo 1
  • EEEFM Mariano Firme De Souza, Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.
  • Cursos:
  • Maquiadora (15)
  • Polo 2
  • Igreja Assembleia de Deus Madureira, Rua São Mateus, 10, Vila Independência.
  • Cursos: 
  • Confeitaria (15)
  • Atendimento ao cliente (15)
  • Polo 3
  • Igreja Assembleia de Deus, Rua I 301, Jardim de Alah.
  • Cursos:
  • Maquiadora (15)
  • Design de sobrancelhas (15)
  • Polo 4
  • Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova Rosa da Penha, Rua 74, 155, Nova Rosa da Penha.
  • Cursos:
  • Maquiador (12)
  • Design de sobrancelhas (12)
  • Polo 5
  • EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.
  • Cursos:
  • Maquiadora (15)

Vila Velha

  • Polo 1
  • EEEFM Adolfina Zamprogno, Rua Sebastião Gaiba, s/n, Vila Garrido.
  • Cursos: 
  • Design de sobrancelhas (14)
  • Polo 2
  • EEEFM Silvio Rocio, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.
  • Curso: 
  • Maquiadora (15)
  • Polo 3
  • Instituição Nossa Casa Senhora de Lourdes, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.
  • Curso:
  • Maquiadora (15)
  • Polo  4
  • Igreja do Evangelho Guadrangular - Família Barramares, Rua Dom Américo, 497, Barramares.
  • Cursos: 
  • Design de sobrancelhas (15)
  • Maquiadora (15)
  • Polo 5
  • Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n - Cristóvão Colombo.
  • Cursos:
  • Design de sobrancelhas (15)
  • Maquiadora (15)

Vitória

  • Polo 1
  • EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Rua Rubens Bley, 100, da Penha.
  • Cursos:
  • Design de sobrancelhas (15)
  • Maquiadora (15)
  • Polo 2
  • Igreja Assembleia de Deus em Nova Palestina (Adenop), Rodovia Serafim Derenzi 5821 - Nova Palestina.
  • Cursos: 
  • Maquiadora (15)
  • Design de sobrancelhas (15)
  • Polo 3
  • Igreja Assembleia de Deus de Vitória, Rua 4 de Setembro, 117 - São Pedro I.
  • Cursos:
  • Maquiador (15)

Serra

  • Polo 1
  • Centro Comunitário Castro Alves, Rua C-3, s/n, Conjunto Carapina 1.
  • Cursos: 
  • Design de sobrancelhas (15)
  • Maquiador (15)

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