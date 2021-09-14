646 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1.350

Estudantes têm a chance de colocar em prática o que aprende na faculdade ou escola Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho já podem se inscrever em uma das 646 vagas disponíveis nas agências de recrutamento de estagiários do Espírito Santo . As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.350, conforme a empresa contratante.

Na Jovem Valor, são 52 oportunidades. A maior oferta é destinada para alunos do Ensino Médio, com 45 chances. Neste caso, podem se inscrever quem mora em Vitória (5), Serra (13), Vila Velha (9), Cariacica (4), Guarapari (2), Linhares (7), Barra de São Francisco (2), Marataízes (2) e Montanha (1).

O IEL tem 87 vagas de estágio para atuação em empresas da Grande Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Do total de postos, 58 são para alunos do ensino superior, 27 para os de cursos técnicos, além de oportunidades para tecnólogo e estudantes de Ensino Médio.

No Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), estão disponíveis 500 vagas, das quais 446 para nível superior e 54 vagas para nível médio/técnico. Já o Portal Super Estágios conta com sete oportunidades, em Vitória, Vila Velha, Serra e Nova Venécia, todas para quem faz curso superior.

Your browser does not support the audio element. 646 vagas de estágio no ES com bolsas de até 1.350 reais

CONFIRA AS VAGAS DE ESTÁGIO

PORTAL SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 7

Bolsas: variam entre R$ 500 e R$ 1 mil.

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Cursos:

Fisioterapia (1)

Engenharia Civil (1)

Pedagogia (1)

Educação Física (1)

Ciências Contábeis (1)

Arquitetura (1)

História (1)

CIEE-ES

Vagas: 500

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200

Como se candidatar: os interessados podem acessar o os interessados podem acessar o site

Cursos:

Administração (30)

Logística (4)

Ciências Contábeis (21)

Fisioterapia (2)

Direito (6)

Pedagogia (200)

Licenciatura em História (30)

Licenciatura em Geografia (30)

Licenciatura em Letras Português (30)

Licenciatura em Matemática (30)

Licenciatura Educação Física (30)

Engenharia Elétrica (2)

Engenharia Civil (4)

Comunicação Social - Publicidade E Propaganda / Marketing (13)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (7)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (7)

Ensino Médio / EJA (10)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Geoprocessamento (2)

Técnico em Enfermagem (4)

Técnico em Logística (4)

Técnico em Eletrotécnica (2)

Técnico em Mecânica (2)

Técnico em Segurança do Trabalho (5)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (5)

JOVEM VALOR

Vagas: 52

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Como se candidatar: os interessados nas vagas devem acessar o os interessados nas vagas devem acessar o site

Cursos:

Ensino médio (45)

Técnico em Administração (5)

Ciências Contábeis (1)

Pedagogia (1)

IEL

Vagas: 87

Como se candidatar: os candidatos devem acessar o os candidatos devem acessar o site para se inscrever.

Bolsas: as bolsas variam entre R$ 465 e R$ 1.350