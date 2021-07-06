594 vagas de estágio abertas no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Oportunidade de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio abertas no Espírito Santo . Ao todo, as empresas de recrutamento reúnem 594 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 1.350.

A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 436 chances. São 380 para alunos de graduação e 56 para os de médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200. Para se inscrever, os interessados podem acessar o endereço eletrônico da instituição

Há 106 oportunidades para quem faz o curso de Pedagogia. Os candidatos devem estar cursando do 3° ao 7° período e serem moradores dos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha ou Cariacica. Os selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 550 e auxílio transporte. O estágio terá carga horária de 5 horas, nos turnos matutino ou vespertino.

Para os alunos de nível superior, há ainda chances para os seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Logística, Educação Física, Licenciatura em História, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Letras Português, Licenciatura em Matemática, Engenharia Química / Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Metalurgia e Materiais, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Design, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Análise de Sistema e Tecnologia em Desenvolvimento Software.

O CIEE-ES conta ainda com oportunidades para estudantes de Ensino Médio / EJA e para os seguintes cursos técnicos: Administração, Logística, Enfermagem, Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Técnico em Informática, Redes de Computadores e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.

O IEL Espírito Santo está com 110 vagas de estágio abertas para atuação em empresas de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 1.350. Os interessados devem se cadastrar no site

Desse total, 76 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Arquitetura, Ciência da Computação, Contábeis, Design de Interiores, Design Gráfico/ Desenho Industrial, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação.

A instituição oferece ainda 33 vagas para alunos de cursos técnicos de Administração, Audiovisual, Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.

A empresa de recrutamento Jovem Valor divulgou que tem 40 vagas abertas e as bolsas variam de R$ 450 a R$ 800. Os interessados nas vagas disponibilizadas na Jovem Valor devem acessar o site

“As empresas estão mais otimistas em relação ao fim da pandemia, o que está refletindo no crescimento da demanda por estagiários. As oportunidade são boas para ambas as partes, porque o estágio é, para os empresários, uma oportunidade de formar mão de obra qualificada e reter talentos e, para os estudantes, a chance de ter o primeiro contato com o mercado de trabalho, aprender e ainda ter uma fonte de renda”, destacou o diretor da Jovem Valor, Elieser Machado.

De acordo com a empresa, são vagas para ensino médio, Técnico em Administração ou Ciências Contábeis, Marketing, Nutrição, Técnico em Saúde Bucal, Farmácia e Biomedicina.

O Portal Super Estágios tem oito vagas, distribuídas por Vitória, Vila Velha e Serra. Os interessados devem acessar o site , para se cadastrar. As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 800.