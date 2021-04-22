290 oportunidades de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Fábrica da Suzano em Aracruz, no ES Crédito: Suzano/Divulgação

Estudantes de nível médio, técnico e superior devem estar atentos às vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo . Estão abertas pelo menos 290 oportunidades, com bolsas que podem chegar a R$ 1,2 mil.

Cachoeiro do Itapemirim. Até o dia 27 de abril, alunos de graduação podem se inscrever no programa de estágio da Suzano . A oferta é de 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. As vagas foram distribuídas por todas as unidades da empresa, entre elas as das cidades de Aracruz

Os selecionados vão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras. O valor da bolsa não foi divulgado.

O IEL está com 82 vagas de estágio abertas para atuação na Grande Vitória, nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 71 oportunidades para estudantes de nível superior, uma para os de ensino médio e 10 para os de cursos técnicos. As bolsas variam de R$ 530 a R$ 1.200.

Já o Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 148 vagas, sendo 105 para áreas de nível superior e 47 vagas para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.000.

CONFIRA AS VAGAS

Suzano

Vagas: a oferta é de 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. As oportunidades são distribuídas por diversas unidades da empresa em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo.

Como se inscrever: os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, no os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, no site da Cia de Talentos

Bolsa: bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível – entre 30 e 40 horas semanais –, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais) – com auxílio combustível na unidade Limeira – GymPass (apenas nas unidades do Escritório Faria Lima – São Paulo - e São Bernardo do Campo- SP), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.

Cursos:

Qualquer curso de nível superior.

IEL-ES

Vagas: 82 para estudantes de níveis médio, técnico e superior.

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site da instituição

Bolsas: variam entre R$ 530 e R$ 1.200 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Cursos:

Administração

Análise de Sistema

Ciência da Computação

Contábeis

Design Gráfico/Desenho Industrial

Direito

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Jornalismo

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Serviço Social

Sistema da Informação

Técnico de Administração

Técnico de Automação Industrial

Técnico de Edificações

Técnico em Eletrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Mecânica

Técnico em Segurança do Trabalho

Ensino Médio

CIEE-ES

Como se inscrever: os interessados podem acessar o os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES

Vagas: 148 para alunos de níveis superior, médio e técnico.

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, além de vale transporte e eventuais outros benefícios.