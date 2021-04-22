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Jovens talentos

290 oportunidades de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

A Suzano está com inscrições abertas para o programa de estágio até o dia 27 de abril e há chances ainda no CIEE e IEL. Veja como se inscrever

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:31
Projeto da Suzano vai injetar R$ 380 milhões na ampliação de sua base florestal no Estado
Fábrica da Suzano em Aracruz, no ES Crédito: Suzano/Divulgação
Estudantes de nível médio, técnico e superior devem estar atentos às vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo. Estão abertas pelo menos 290 oportunidades, com bolsas que podem chegar a R$ 1,2 mil.
Até o dia 27 de abril, alunos de graduação podem se inscrever no programa de estágio da Suzano. A oferta é de 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. As vagas foram distribuídas por todas as unidades da empresa, entre elas as das cidades de Aracruz Cachoeiro do Itapemirim.
Os selecionados vão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras. O valor da bolsa não foi divulgado.
O IEL está com 82 vagas de estágio abertas para atuação na Grande Vitória, nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 71 oportunidades para estudantes de nível superior, uma para os de ensino médio e 10 para os de cursos técnicos. As bolsas variam de R$ 530 a R$ 1.200.
Já o Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 148 vagas, sendo 105 para áreas de nível superior e 47 vagas para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.000.

CONFIRA AS VAGAS

Suzano

Vagas: a oferta é de 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. As oportunidades são distribuídas por diversas unidades da empresa em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo.
Como se inscrever: os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, no site da Cia de Talentos.
Bolsa: bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível – entre 30 e 40 horas semanais –, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais) – com auxílio combustível na unidade Limeira – GymPass (apenas nas unidades do Escritório Faria Lima – São Paulo - e São Bernardo do Campo- SP), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.
  • Cursos: 
  • Qualquer curso de nível superior.

IEL-ES

Vagas: 82 para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site da instituição.
Bolsas: variam entre R$ 530 e R$ 1.200 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
  • Cursos: 
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciência da Computação
  • Contábeis
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Serviço Social
  • Sistema da Informação
  • Técnico de Administração
  • Técnico de Automação Industrial
  • Técnico de Edificações
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Mecânica 
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Ensino Médio  

CIEE-ES

Como se inscrever: os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES.
Vagas: 148 para alunos de níveis superior, médio e técnico.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, além de vale transporte e eventuais outros benefícios.
  • Cursos: 
  • Administrativo
  • Ciências Contábeis
  • Pedagogia
  • Educação Física - bacharelado
  • Farmácia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Metalúrgica
  • Comunicação Social - Jornalismo
  • Fotografia / Tecnologia em Fotografia
  • Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais
  • Ensino Médio / EJA
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Análises Clínicas / Técnico em Laboratório de Análises Clínicas
  • Técnico em Eletrotecnica / Tecnico em Eletrica
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores

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