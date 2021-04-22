290 oportunidades de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Estudantes de nível médio, técnico e superior devem estar atentos às vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo. Estão abertas pelo menos 290 oportunidades, com bolsas que podem chegar a R$ 1,2 mil.
Até o dia 27 de abril, alunos de graduação podem se inscrever no programa de estágio da Suzano. A oferta é de 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. As vagas foram distribuídas por todas as unidades da empresa, entre elas as das cidades de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim.
Os selecionados vão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras. O valor da bolsa não foi divulgado.
O IEL está com 82 vagas de estágio abertas para atuação na Grande Vitória, nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 71 oportunidades para estudantes de nível superior, uma para os de ensino médio e 10 para os de cursos técnicos. As bolsas variam de R$ 530 a R$ 1.200.
Já o Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 148 vagas, sendo 105 para áreas de nível superior e 47 vagas para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.000.
CONFIRA AS VAGAS
Suzano
Vagas: a oferta é de 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. As oportunidades são distribuídas por diversas unidades da empresa em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo.
Como se inscrever: os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, no site da Cia de Talentos.
Bolsa: bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível – entre 30 e 40 horas semanais –, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais) – com auxílio combustível na unidade Limeira – GymPass (apenas nas unidades do Escritório Faria Lima – São Paulo - e São Bernardo do Campo- SP), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.
- Cursos:
- Qualquer curso de nível superior.
IEL-ES
Vagas: 82 para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site da instituição.
Bolsas: variam entre R$ 530 e R$ 1.200 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Contábeis
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Direito
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Jornalismo
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Serviço Social
- Sistema da Informação
- Técnico de Administração
- Técnico de Automação Industrial
- Técnico de Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Ensino Médio
CIEE-ES
Como se inscrever: os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES.
Vagas: 148 para alunos de níveis superior, médio e técnico.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, além de vale transporte e eventuais outros benefícios.
- Cursos:
- Administrativo
- Ciências Contábeis
- Pedagogia
- Educação Física - bacharelado
- Farmácia
- Arquitetura e Urbanismo
- Engenharia Civil
- Engenharia de Produção
- Engenharia Metalúrgica
- Comunicação Social - Jornalismo
- Fotografia / Tecnologia em Fotografia
- Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais
- Ensino Médio / EJA
- Técnico em Administração
- Técnico em Logística
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Análises Clínicas / Técnico em Laboratório de Análises Clínicas
- Técnico em Eletrotecnica / Tecnico em Eletrica
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores