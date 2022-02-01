160 oportunidades de emprego abertas no Hospital São Lucas

Os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital, na aba Trabalhe Conosco. A instituição esclarece que os postos serão preenchidos conforme o perfil e as qualificações informados pelos candidatos. É importante lembrar que o profissional precisa preencher as informações solicitadas de forma cuidadosa para não perder a oportunidade de participar da seleção.
A equipe de Recursos Humanos vai entrar em contato com os profissionais que forem considerados aptos e qualificados para ocupar as funções. Os selecionados serão convocados para entrevista.
Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade e a abertura de novos postos. Por isso, os candidatos devem manter seus dados sempre atualizados.