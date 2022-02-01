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Saúde

160 oportunidades de emprego abertas no Hospital São Lucas

Postos de trabalho são para cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar serviços gerais e auxiliar administrativo; candidatos devem fazer o cadastro pela internet

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2022 às 13:51
Hospital São Lucas
Nova entrada do pronto socorro do Hospital São Lucas. Crédito: Carlos Alberto Silva
O Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória,  está com 160 vagas de emprego abertas em diversas áreas. As oportunidades são para os cargos de técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais e auxiliares administrativos. As contratações são imediatas.
Os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital, na aba Trabalhe Conosco. A instituição esclarece que os postos serão preenchidos conforme o perfil e as qualificações informados pelos candidatos. É importante lembrar que o profissional precisa preencher as informações solicitadas de forma cuidadosa para não perder a oportunidade de participar da seleção.
A equipe de Recursos Humanos vai entrar em contato com os profissionais que forem considerados aptos e qualificados para  ocupar as funções. Os selecionados serão convocados para entrevista. 
Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade e a abertura de novos postos. Por isso, os candidatos devem manter seus dados sempre atualizados.

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