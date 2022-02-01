160 oportunidades de emprego abertas no Hospital São Lucas

Nova entrada do pronto socorro do Hospital São Lucas. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória , está com 160 vagas de emprego abertas em diversas áreas. As oportunidades são para os cargos de técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais e auxiliares administrativos. As contratações são imediatas.

Os interessados devem fazer o cadastro no site do hospital, na aba Trabalhe Conosco. A instituição esclarece que os postos serão preenchidos conforme o perfil e as qualificações informados pelos candidatos. É importante lembrar que o profissional precisa preencher as informações solicitadas de forma cuidadosa para não perder a oportunidade de participar da seleção.

A equipe de Recursos Humanos vai entrar em contato com os profissionais que forem considerados aptos e qualificados para ocupar as funções. Os selecionados serão convocados para entrevista.