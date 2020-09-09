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Qualificação

1.400 vagas em cursos de graça para melhorar o currículo

Oportunidades estão distribuídas em 75 cursos de aprimoramento profissional; inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de setembro

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 15:33
Homem com celular e também com um computador
Aulas são gratuitas e podem ser acessadas pelo computador ou celular Crédito: Pixabay
A Fundação Renova está com inscrições abertas para 1.400 vagas em 75 cursos gratuitos de aprimoramento profissional. As oportunidades são destinadas a jovens e adultos da bacia do rio Doce, no Espírito Santo e Minas Gerais, com o objetivo de facilitar a entrada no mercado de trabalho. As qualificações serão feitas em parceria com a plataforma de cursos on-line Qualifica.
De acordo com a fundação, as capacitações variam de 1 a 38 horas e os participantes terão a oportunidade de desenvolver competências e habilidades em dez áreas: Administração, Finanças, Empreendedorismo, Introdução a Ferramentas Digitais, Idiomas, Liderança, Primeiro Emprego, Preparatórios, Especialista em Vendas e Vida Saudável. 
A qualificação é aberta a pessoas que tenham mais de 16 anos e cadastro na Fundação Renova. Será possível fazer mais de uma qualificação, mas os interessados devem ficar atentos aos prazos de conclusão dos cursos, que é de até três meses a partir do download da plataforma. A fundação recomenda que o aluno deve manter regularidade nas aulas, ou poderá ter o acesso à plataforma suspenso.
Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro a 11 de outubro, pelo site da Fundação Renova. Após a inscrição ser aprovada, o Qualifica enviará ao aluno um link de acesso à plataforma.
As aulas poderão ser acessadas pelo computador ou pelo aplicativo Qualifica para celular, disponível na App Store, para iPhone, e na Play Store, para Android.
A parceria com o Qualifica faz parte do Caminhos da Retomada da Fundação Renova, que engloba um conjunto de ações para promover a retomada das atividades produtivas ao longo da bacia do rio Doce. Neste caso, o foco é em Qualificação Profissional e Emprego.
A Fundação Renova é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída, em 2016, com o objetivo de gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.

SAIBA MAIS

Inscrição: de 12/9 a 11/10, no site da Fundação Renova
  • Cursos:
  • Alimentação Saudável
  • Aprenda a Gastar Menos
  • Atendimento ao Cliente
  • Auxiliar de Escritório
  • Colocação no Mercado de Trabalho
  • Como Ler, Escrever e Pesquisar
  • Comunique-se com Sucesso
  • Controle Seu Dinheiro
  • Cursos de Inglês e de Espanhol
  • Departamento Pessoal
  • Ecossistema de Inovação
  • Estratégias de Negociação
  • Fotografia Digital
  • Futurismo e Inovação
  • Gestão de Equipes
  • Gestão do Tempo
  • Ginástica Laboral
  • Instagram de Celebridade
  • Marketing Digital
  • Operador de Telemarketing
  • Planejamento Familiar
  • Preparatório para o Detran
  • Preparatório para o Enem
  • Preparatório para o Toefl (Teste de Inglês como uma Língua Estrangeira)
  • Primeiros Socorros
  • Relacionamento Interpessoal
  • Vida de Startup
  • Entre outros.

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