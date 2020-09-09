1.400 vagas em cursos de graça para melhorar o currículo

Aulas são gratuitas e podem ser acessadas pelo computador ou celular Crédito: Pixabay

A Fundação Renova está com inscrições abertas para 1.400 vagas em 75 cursos gratuitos de aprimoramento profissional. As oportunidades são destinadas a jovens e adultos da bacia do rio Doce, no Espírito Santo e Minas Gerais, com o objetivo de facilitar a entrada no mercado de trabalho. As qualificações serão feitas em parceria com a plataforma de cursos on-line Qualifica.

De acordo com a fundação, as capacitações variam de 1 a 38 horas e os participantes terão a oportunidade de desenvolver competências e habilidades em dez áreas: Administração, Finanças, Empreendedorismo, Introdução a Ferramentas Digitais, Idiomas, Liderança, Primeiro Emprego, Preparatórios, Especialista em Vendas e Vida Saudável.

A qualificação é aberta a pessoas que tenham mais de 16 anos e cadastro na Fundação Renova. Será possível fazer mais de uma qualificação, mas os interessados devem ficar atentos aos prazos de conclusão dos cursos, que é de até três meses a partir do download da plataforma. A fundação recomenda que o aluno deve manter regularidade nas aulas, ou poderá ter o acesso à plataforma suspenso.

Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro a 11 de outubro, pelo site da Fundação Renova . Após a inscrição ser aprovada, o Qualifica enviará ao aluno um link de acesso à plataforma.

As aulas poderão ser acessadas pelo computador ou pelo aplicativo Qualifica para celular, disponível na App Store, para iPhone, e na Play Store, para Android.

A parceria com o Qualifica faz parte do Caminhos da Retomada da Fundação Renova, que engloba um conjunto de ações para promover a retomada das atividades produtivas ao longo da bacia do rio Doce. Neste caso, o foco é em Qualificação Profissional e Emprego.

A Fundação Renova é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída, em 2016, com o objetivo de gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.

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