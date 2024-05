Último dia para se inscrever no concurso da Justiça Federal

Inscrições podem ser feitas até as 14 horas; salário é de R$ 8.529,65 para os técnicos e de R$ 13.994,78 para os analistas, além de auxílio-alimentação de R$ 1.393,10

As inscrições para o concurso publico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, terminam às 14 horas desta sexta-feira (10). As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.