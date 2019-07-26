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Saúde

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar médicos

Inscrições podem ser feitas de 29 de julho a 12 de agosto, no site da prefeitura
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jul 2019 às 15:10

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 15:10

Oportunidades para 20 especialidades médicasA Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos em 20 especialidades. A remuneração varia de R$ 2.843,80 a R$ 9.380. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
Os selecionados vão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).
As inscrições podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br, das 9 horas próxima segunda-feira, 29 de julho até às 17 horas do dia 12 de agosto de 2019. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
OS CARGOS
- Cirurgião Dentista Especialista em PCD - 20 horas
- Médico Cardiologista- 20 horas
- Médico Clínico Geral- 20 horas
- Médico Clínico Geral - 40 horas
- Médico Clínico Plantonista - 24 horas
- Médico Ginecologista - 20 horas
- Médico Ginecologista Obstetra Plantonista - 24 horas
- Médico Infectologista Adulto - 20 horas
- Médico Neurologista Adulto - 20 horas
- Médico Neurologista Pediátrico - 20 horas
- Médico Oftalmologista - 20 horas
- Médico Pediatra - 20 horas
- Médico Pediatra Plantonista - 24 horas
- Médico Psiquiatra Infantil - 20 horas
- Médico Psiquiatra Adulto - 20 horas
- Médico Pneumologista - 20 horas
- Médico Especialista em Medicina de Família e Comunidade - 40 horas
- Médico Reumatologista - 20 horas
- Médico Urologista - 20 horas
- Médico com experiência em Regulação - 20 horas
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