Concessões devem ser incentivadas para salvar rodovias

A Pesquisa CNT de Rodovias 2018, que monitora a situação anualmente,(classificadas como regulares, ruins ou péssimas), menos do que os 81,2% de 2017, mas ainda assim um percentual absurdo. O pequeno avanço não pode ser desconsiderado, mas nem por isso as rodovias deixaram de ser um pesadelo para quem precisa trafegar por elas. Quando se avalia toda a malha no Espírito Santo, com rodovias federais e estaduais no pacote, 45,9% dos 1.731 quilômetros avaliados pelo estudo foram classificados nesse nível mais baixo. Por muito menos, a situação já seria preocupante, não só por aumentar os riscos de acidentes, mas também por ser um entrave para o desenvolvimento econômico capixaba. Somente as falhas no pavimento tornam o custo operacional do transporte, em média, 20,2% mais alto.