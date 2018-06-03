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Opinião da Gazeta

Concessão do Aeroporto de Vitória precisa de regras claras

Exploração de petróleo no Estado pode atrair investidores para leilão do Terminal Eurico de Aguiar Salles prevista para novembro

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 18:44

Públicado em 

03 jun 2018 às 18:44

Colunista

A exploração de petróleo e a localização geográfica do Espírito Santo conferem destaque ao Aeroporto de Vitória, entre os 13 que o governo pretende conceder ao setor privado ainda neste ano. Também soma pontos para o terminal capixaba o fato de ser superavitário.
Já estão abertas para consulta pública o estudo de viabilidade e a minuta do edital. Sugestões podem ser enviadas à Agência Nacional de Aviação (Anac) até o dia 13 de julho. O leilão está previsto para novembro. O valor mínimo inicial para o Eurico Salles será de R$ 622 milhões, por um contrato de 30 anos.
Com o mote de contribuir para o crescimento do PIB, o programa de concessão de infraestrutura lançado por Temer em setembro de 2016 enfrenta obstáculos e caminha devagar. A seis meses do fim do mandato, menos da metade, ou seja, apenas 74 do total de 175 empreendimentos foram a leilão. Em 17 aeroportos, a concessão só levantou voo em quatro.
Também até agora não saíram do papel as transferências de rodovias e ferrovias, que têm grande potencial de geração de emprego em curto prazo. Há questionamentos de órgãos de controle e desconfiança de empresas. Outro grande entrave tem sido a crise política, gerando incertezas que inibem investimentos.
É provável que a maioria das concessões planejadas por Temer seja empurrada para o próximo presidente. Mas algumas podem decolar logo. A modelagem de cada leilão será decisiva e definirá a atratividade da oferta.
A gestão empresarial deve pressupor que o Aeroporto de Vitória manterá padrões de modernidade e competitividade compatíveis com a demanda. Mas isso precisa ser garantido com clareza pelas regras de concessão e pela fiscalização do setor público. O Estado já viveu dor de cabeça pós-concessão, com a BR 101. Evidentemente, não deseja novos transtornos.

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