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Leonel Ximenes

Conceição da Barra terá a maior panela de barro do mundo

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 16:09

Públicado em 

13 abr 2018 às 16:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Esta panela gigante, de fibra, em exposição no galpão das paneleiras de Goiabeiras inspirou o empresário a encomendar a autêntica, de barro. Crédito: Roberto Malacarne
Um dono de restaurante de Conceição da Barra, no Norte do Estado, encomendou às paneleiras de Goiabeiras o que ele considera ser a maior panela de barro do mundo. O utensílio será apresentado no dia 1º de julho durante a festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores.
Serão utilizados 300 quilos de ingredientes na preparação da moqueca de cação, em uma panela de barro medindo 2 metros de diâmetro. E ainda há uma outra panela, menor, de 1 metro, que servirá para preparar o pirão. O prato será vendido a R$ 10. 
A panela maior custou R$ 2,5 mil e a menor, R$ 1 mil. Elas ficarão prontas em dois meses e serão transportadas de caminhão, com todo o cuidado e envoltas em colchões, de Vitória para a cidade do Norte do Estado. Serão confeccionadas pelos mestres paneleiros Flávio Fernandes e João Farias, da Associação de Paneleiras de Goiabeiras. 
O idealizador da façanha, o empresário Roberto Malacarne, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Conceição da Barra, diz que seu objetivo principal é contribuir para o resgate da Festa do Pescador no município: "Com esse grande evento, queremos atrair turistas e os simpatizantes à cidade". Segundo ele, a maior panela de barro até hoje construída tem 1 metro de diâmetro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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