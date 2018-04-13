Conceição da Barra terá a maior panela de barro do mundo

Esta panela gigante, de fibra, em exposição no galpão das paneleiras de Goiabeiras inspirou o empresário a encomendar a autêntica, de barro. Crédito: Roberto Malacarne

Um dono de restaurante de Conceição da Barra, no Norte do Estado, encomendou às paneleiras de Goiabeiras o que ele considera ser a maior panela de barro do mundo. O utensílio será apresentado no dia 1º de julho durante a festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores.

Serão utilizados 300 quilos de ingredientes na preparação da moqueca de cação, em uma panela de barro medindo 2 metros de diâmetro. E ainda há uma outra panela, menor, de 1 metro, que servirá para preparar o pirão. O prato será vendido a R$ 10.

A panela maior custou R$ 2,5 mil e a menor, R$ 1 mil. Elas ficarão prontas em dois meses e serão transportadas de caminhão, com todo o cuidado e envoltas em colchões, de Vitória para a cidade do Norte do Estado. Serão confeccionadas pelos mestres paneleiros Flávio Fernandes e João Farias, da Associação de Paneleiras de Goiabeiras.