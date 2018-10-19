Comerciantes reclamam que está faltando cerveja no Espírito Santo

Donos de bares, restaurantes e supermercados reclamam que está faltando cerveja Heineken no mercado capixaba. Aliás, outros Estados (MG, GO, PR, RN e TO) passam pela mesma situação. Segundo pessoas do setor, entre os motivos estão o aumento da demanda e uma briga na Justiça em relação à distribuição.
O dono de uma rede de supermercados conta que a situação começou há dois meses, e além de deixar clientes na mão, está resultando em práticas criminosas.
“Tem gente aproveitando e atravessando a cerveja de Estado que vende menos com nota fria. Já apreenderam carretas no ES. Quando o produto vem de outro Estado para cá tem que pagar substituição tributária. Mas tem um pessoal atravessando sem pagar, usando notas frias emitidas por laranjas. Misturou falta de produto com sonegação!”