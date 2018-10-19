Comerciantes reclamam que está faltando cerveja no Espírito Santo

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Donos de bares, restaurantes e supermercados reclamam que está faltando cerveja Heineken no mercado capixaba. Aliás, outros Estados (MG, GO, PR, RN e TO) passam pela mesma situação. Segundo pessoas do setor, entre os motivos estão o aumento da demanda e uma briga na Justiça em relação à distribuição.

O dono de uma rede de supermercados conta que a situação começou há dois meses, e além de deixar clientes na mão, está resultando em práticas criminosas.