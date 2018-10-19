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Beatriz Seixas

Comerciantes reclamam que está faltando cerveja no Espírito Santo

O dono de uma rede de supermercados conta que a situação começou há dois meses, e além de deixar clientes na mão, está resultando em práticas criminosas

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 10:19

Públicado em 

19 out 2018 às 10:19
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Crédito: Reprodução/Pixabay
Donos de bares, restaurantes e supermercados reclamam que está faltando cerveja Heineken no mercado capixaba. Aliás, outros Estados (MG, GO, PR, RN e TO) passam pela mesma situação. Segundo pessoas do setor, entre os motivos estão o aumento da demanda e uma briga na Justiça em relação à distribuição.
O dono de uma rede de supermercados conta que a situação começou há dois meses, e além de deixar clientes na mão, está resultando em práticas criminosas.
“Tem gente aproveitando e atravessando a cerveja de Estado que vende menos com nota fria. Já apreenderam carretas no ES. Quando o produto vem de outro Estado para cá tem que pagar substituição tributária. Mas tem um pessoal atravessando sem pagar, usando notas frias emitidas por laranjas. Misturou falta de produto com sonegação!”

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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