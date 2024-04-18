Você encararia? Companhia aérea oferece curso para superar medo de voar!

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que para superar o medo de voar, um treinamento da companhia aérea British Airways conta com aulas teóricas e manobras radicais em pleno ar. O curso "Voe com Confiança", oferecido pela companhia aérea, é destinado a pessoas que têm medo de voar — tanto as ligeiramente nervosas quanto as absolutamente apavoradas. O curso inclui um mergulho profundo na mecânica e na operação de um avião. As informações são de “O Globo”. Ouça a conversa completa!