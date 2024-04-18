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Viaje na CBN

Você encararia? Companhia aérea oferece curso para superar medo de voar!

Ouça detalhes na participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 abr 2024 às 12:08
Avião, voo, cabine, viagem
Voos Crédito: Pexels
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que para superar o medo de voar, um treinamento da companhia aérea British Airways conta com aulas teóricas e manobras radicais em pleno ar.  O curso "Voe com Confiança", oferecido pela companhia aérea, é destinado a pessoas que têm medo de voar — tanto as ligeiramente nervosas quanto as absolutamente apavoradas. O curso inclui um mergulho profundo na mecânica e na operação de um avião. As informações são de “O Globo”. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN -18-04-24

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