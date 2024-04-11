Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Toparia? Finlândia, país mais feliz do mundo, oferece viagem com tudo pago

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 12:06

Publicado em 

11 abr 2024 às 12:06
Férias, mala, viagem
Férias, mala, viagem Crédito: Pixabay
Ir de graça para o país eleito pela 7ª vez consecutiva como o mais feliz do mundo. A Finlândia vai promover uma viagem entre os dias 9 e 14 de junho para mostrar como viver uma vida cheia de alegria na região. Este é o tema do “Viaje na CBN”, com o comentarista Edson Ruy.
De acordo com informações do site “G1”, os visitantes que passarem por um processo de seleção ganharão hospedagem e passagens de ida e volta para conhecerem as curiosidades locais.
Os interessados puderam se candidatar até o dia 4 de abril pelo site https://www.visitfinland.com/. O que tem, afinal, na Finlândia? Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 11-04-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados