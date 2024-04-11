Toparia? Finlândia, país mais feliz do mundo, oferece viagem com tudo pago

Ir de graça para o país eleito pela 7ª vez consecutiva como o mais feliz do mundo. A Finlândia vai promover uma viagem entre os dias 9 e 14 de junho para mostrar como viver uma vida cheia de alegria na região. Este é o tema do “Viaje na CBN”, com o comentarista Edson Ruy.
De acordo com informações do site “G1”, os visitantes que passarem por um processo de seleção ganharão hospedagem e passagens de ida e volta para conhecerem as curiosidades locais.
Os interessados puderam se candidatar até o dia 4 de abril pelo site https://www.visitfinland.com/. O que tem, afinal, na Finlândia? Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 11-04-24