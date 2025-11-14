Final de semana no ES tem show de pagode, festival de arrocha e feijoada

Mais um final de semana chegando e a agenda de eventos segue a todo vapor! Nesta sexta-feira (14), a Fazendinha Vix, em Vitória, recebe o pagodeiro Thiago Soares e o grupo Caju Pra Baixo. O evento começa a partir das 22h. No sábado (15), na Matrix Music Hall, em Cariacica, a partir das 18h, um evento com dez horas de arrocha com vários artistas: Unha Pintada, Nadson, Silvanno Salles e Kevi Jonny. E no domingo (16), mais uma edição da famosa "Feijoada do João", que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra. As atrações ficam por conta do Grupo Revelação, da Escola de Samba da Boa Vista e muito mais! As dicas são da comentarista Marcella Scaramella, no Sextou CBN! Ouça a conversa completa!