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Sextou CBN

Festas de Halloween, feira de antiguidades e festival de torresmo no ES

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 17:45

Publicado em 

31 out 2025 às 17:45
Halloween: a curiosa origem do Dia das Bruxas
Halloween: a curiosa origem do Dia das Bruxas Crédito: Getty Images
Nesta edição de Sextou CBN, Marcella Scaramella traz os destaques do final de semana. Entre eles, feira de antiguidades, festas de Halloween e até uma festa dedicada ao torresmo. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 31-10-25

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