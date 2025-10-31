Festas de Halloween, feira de antiguidades e festival de torresmo no ES

Nesta edição de Sextou CBN, Marcella Scaramella traz os destaques do final de semana. Entre eles, feira de antiguidades, festas de Halloween e até uma festa dedicada ao torresmo. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 31-10-25
Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 17:45
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