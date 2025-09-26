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Sextou CBN

Festa de Cosme e Damião, feira de vinil e concerto gratuito neste final de semana!

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 26 de Setembro de 2025 às 19:42

Publicado em 

26 set 2025 às 19:42
Viva Golias: discotecagem com vinil em homenagem a Valter Vieira da Silva, o Golias, que faleceu no último sábado (5)
Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas a Celebração do Dia de Cosme e Damião, no Mirante do bairro Conquista, em Vitória, neste sábado (27), das 14h30 às 16h30. Outra opção é a terceira edição da Feira Capixaba do Vinil, também no sábado (27), no Masterplace Mall – em frente à Smart Fit, em Barro Vermelho. O concerto gratuito da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, às 11h de domingo (28).no Parque Botânico da Vale. Endereço, em Jardim Camburi, também é uma opção.
Sextou CBN - 26-09-25

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