Festa de Cosme e Damião, feira de vinil e concerto gratuito neste final de semana!

Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas a Celebração do Dia de Cosme e Damião, no Mirante do bairro Conquista, em Vitória, neste sábado (27), das 14h30 às 16h30. Outra opção é a terceira edição da Feira Capixaba do Vinil, também no sábado (27), no Masterplace Mall – em frente à Smart Fit, em Barro Vermelho. O concerto gratuito da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, às 11h de domingo (28).no Parque Botânico da Vale. Endereço, em Jardim Camburi, também é uma opção.