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Sextou CBN

Confira os destaques da agenda do fim de semana!

Acompanhe o comentário  de Marcella Scaramella.

Publicado em 19 de Setembro de 2025 às 17:28

Publicado em 

19 set 2025 às 17:28
Sorriso Maroto anuncia fim da turnê “As Antigas”
Sorriso Maroto anuncia fim da turnê “As Antigas” Crédito: Tulio Barros
Sextou CBN - 19-09-25
Mais um fim de semana chegou, e a Agenda Cultural do Estado com muitas opções. Um dos destaques é o show do Sorriso Maroto, no Kleber Andrade, em Cariacica a partir das 17h.

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