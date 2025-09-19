Confira os destaques da agenda do fim de semana!

Sextou CBN - 19-09-25
Mais um fim de semana chegou, e a Agenda Cultural do Estado com muitas opções. Um dos destaques é o show do Sorriso Maroto, no Kleber Andrade, em Cariacica a partir das 17h.
Publicado em 19 de Setembro de 2025 às 17:28
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