Para onde vão nossos dados após informarmos o CPF?

Seja para fazer compras, ir à farmácia, contratar serviços ou acessar plataformas online, o número do CPF, o Cadastro de Pessoa Física, é solicitado a todo momento. Mas afinal, o que as empresas podem ou não fazer com esses dados? E quais são os direitos do consumidor quando o assunto é o uso, o compartilhamento ou até o vazamento dessas informações? Nesta edição do Segurança em Foco, a promotora de Justiça Sabrina Coelho Machado Fajardo, dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), explica o que é direito do consumidor e orienta onde buscar ajuda em caso de irregularidades.