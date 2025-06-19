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Segurança em Foco

Para onde vão nossos dados após informarmos o CPF?

Ouça detalhes na entrevista com a promotora de Justiça, Sabrina Fajardo

Publicado em 19 de Junho de 2025 às 10:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 jun 2025 às 10:00
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
CPF Crédito: Edson Chagas
Seja para fazer compras, ir à farmácia, contratar serviços ou acessar plataformas online, o número do CPF, o Cadastro de Pessoa Física, é solicitado a todo momento. Mas afinal, o que as empresas podem ou não fazer com esses dados? E quais são os direitos do consumidor quando o assunto é o uso, o compartilhamento ou até o vazamento dessas informações? Nesta edição do Segurança em Foco, a promotora de Justiça Sabrina Coelho Machado Fajardo, dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), explica o que é direito do consumidor e orienta onde buscar ajuda em caso de irregularidades.
SEGURANÇA EM FOCO - 8.47s - 19-06-25.mp3

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